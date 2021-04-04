Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki Açıklaması
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Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki Açıklaması

Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu - Haberler | Güncel
Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki Açıklaması

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

Arslan, konfederasyonun kurulduğu günden bu yana 12 Eylül askeri darbesine, 28 Şubat "postmodern" darbesine, 27 Nisan "e-bildirgesine", 27 Mayıs 1960 darbesine, 15 Temmuz darbe girişimine karşı her zaman demokrasiden ve özgürlüklerden yana olduğunu belirtti.

Hak-İş Genel Başkanı Arslan, bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin şunları kaydetti:

"Hak-İş Konfederasyonu olarak 45 yıllık onurlu tarihimizde olduğu gibi bugün de darbe, muhtıra ve başka kılıflara bürünmüş antidemokratik müdahaleleri reddediyoruz. Eski Türkiye alışkanlığıyla, darbe ve vesayet özlemiyle bu tür yollara tevessül edenleri, millete ve onun seçtiklerine tehditler içeren bildiriler yayınlayanları kınıyoruz. Milletimiz, 15 Temmuz'da büyük bir demokrasi mücadelesi vererek, darbe geleneğine karşı bir ilki başarmış, hainlere karşı tek vücut olmuştur. Gecenin sonunda demokrasi galip gelmiş, halkımız demokrasiye olan inancını bir kere daha en açık haliyle ortaya koymuştur. Bundan sonra da darbe, ihtilal ya da adı her ne olursa olsun bütün antidemokratik müdahale hayali kuranlara 15 Temmuz gecesi milletimizin gösterdiği dik duruşu hatırlatırız."

Arslan, Hak-İş olarak 15 Temmuz'u unutmadıklarını, unutturmayacaklarını belirterek, "Darbe heveslilerine de unutmamalarını tavsiye ederiz. Hak-İş Konfederasyonu olarak bütün antidemokratik müdahaleleri reddediyor, bütün darbecilerden hukuk çerçevesinde hesap sorulmasını, darbe ve darbe girişimlerinin mimarlarının yargı önünde hesap vermesini istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu

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