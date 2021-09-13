Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan "aşı karşıtlığıyla" ilgili açıklama Açıklaması

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kovid-19 aşısı olmayanları, sendikanın toplantılarına ve etkinliklerine davet etmediklerini bildirdi.

Arslan, Emek Konukevi'nde düzenlenen "Örgütlü Kadın Örgütlü Toplum İçin Sendikalı Kadın Liderlerin Yetiştirilmesi Eğitim Programı"na katıldı.

Çalışma hayatındaki kadınların sorunlarının çözümüne öncülük yapmak zorunda olduklarını belirten Arslan, "Yaşanılan zorlukları kadınlara mal etmek yerine, toplumsal bir sorun olarak bunu görüp, kadın-sendika, kadın-mücadele yaklaşımımızdan geri adım atmamalıyız." dedi.

Çalışan kadınların sorunlarının kendileri için öncelikli olduğunu ifade eden Mahmut Arslan, şöyle konuştu:

"Kadınların bütün alanlardaki sorunları bizi ilgilendirir. Onlar için duyarsız olamayız. Ama bizim hedef kitlemiz çalışan kadınlar. Biz işe girmiş, hayatını, rızkını iş yerinden kazanmaya çalışan kadının sorunlarıyla ilgilenmek zorundayız. Biz sağımıza solumuza bakmadan, asla geri adım atmadan, bunu bir insanlık sorunu olarak göreceğiz, bu sorunu çözmek için mücadele edeceğiz. Çalışma hayatına girmiş, bir çok sorunla mücadele eden kadın üyelerimizin, kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri, içlerinde var olan cevheri ortaya çıkarabilmeleri ve kendilerine güvenlerini daha da artırmaları için bir dizi faaliyet yapıyoruz."

Kovid-19 salgınıyla mücadele

Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadelesinde aşının önemini vurgulayan Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, "aşı karşıtlığı" gibi bir durumun oluşturulmaya çalışıldığını aktardı.

Hak-İş olarak, bu konuyu her toplantıda gündeme almaları gerektiğini vurgulayan Arslan, şöyle devam etti:

"Aşı karşıtlığının arkasında, bazıları iyi niyetli olabilir ama aşının dışındaki bir kısım yöntemleri topluma kabul ettirip, toplumu onunla kendi ticari hırsları için kullanan bir zihniyet olduğunu unutmayalım. Bilimsel karakterine, bilimsel ahlakına inandığımız insanlar bize, 'aşı konusunda endişeye gerek kalmadığını başka da çözümün olmadığını' anlatıyor. Bu aşı karşıtlıklarına, aşı olmamaya büyük bir vebal ve sorumluluk veriyorum. Kendisi aşı olmayabilir, evinden çıkmazsa kimseyle temas kurmazsa diyecek bir şeyim yok. Sokağa çıkıyor, iş yerinde otobüste, dolmuşta, bu insanların başkalarını hasta etmeye ne hakkı var? Sendikamızın toplantıları için aşı olmayanları toplantılara almıyoruz, sendikamızın hiçbir etkinliğine davet etmiyoruz. Neden, aşı olanlara büyük haksızlık, aşı olanların hakkını yedirtmeyelim."

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, bütün sendikaların çalışanları aşı olmaya teşvik etmesi gerektiğini bildirdi.

12 Eylül darbesinin 41. yılı

Başkan Arslan, 12 Eylül 1980 darbesinin 41. yılı olduğunu anımsatarak, 2010'daki Anayasa değişikliğiyle, darbe yapanların yargılanmasının yolunun açılmasında Hak-İş'in büyük çabası olduğunu kaydetti.

12 Eylül ve 28 Şubat'ın mimarlarının yargılandığını ve rütbelerinin söküldüğünü hatırlatan Arslan, o dönem darbecilere destek veren işçi konfederasyonu, iş adamları, medya mensupları, meslek kuruluşları, yargı mensupları ve akademisyenlerin de yargılanması gerektiğini söyledi.