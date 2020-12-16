Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan asgari ücretin beklentilere ve ülke gerçeklerine uygun artırılması talebi
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Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan asgari ücretin beklentilere ve ülke gerçeklerine uygun artırılması talebi

16.12.2020 13:37 | Son Güncelleme: 16.12.2020 13:37
Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan asgari ücretin beklentilere ve ülke gerçeklerine uygun artırılması talebi

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, asgari ücretin gelir dağılımındaki adaletsizliği gidermek için kullanılması gereken temel bir sosyal politika aracı olduğunu belirterek, "Asgari ücret beklentilere ve ülkemiz gerçeklerine denk düşecek bir şekilde artırılması gerekmektedir.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, asgari ücretin gelir dağılımındaki adaletsizliği gidermek için kullanılması gereken temel bir sosyal politika aracı olduğunu belirterek, "Asgari ücret beklentilere ve ülkemiz gerçeklerine denk düşecek bir şekilde artırılması gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, yazılı açıklamasında, asgari ücretin bir pazarlık ücretinden ziyade işçinin ailesiyle insan onuruna yakışır şekilde yaşayacağı gelir olarak belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Asgari ücretin çalışan ve ailesinin günün ekonomik ve sosyal koşullarına göre insanca yaşamasını mümkün kılacak, insanlık onuruyla bağdaşacak bir ücret olmasını isteyen Arslan, şunları kaydetti:

"Asgari ücret, gelir dağılımındaki adaletsizliği gidermek için kullanılması gereken temel bir sosyal politika aracıdır. Asgari ücretin beklentilere ve ülkemiz gerçeklerine denk düşecek bir şekilde artırılması gerekmektedir. Ülkemiz pandemi koşulları sebebiyle olağanüstü bir dönemden geçmektedir. Hükümetimiz çalışma hayatına yönelik önlem ve tedbirleri hayata geçirmiştir. Ancak özellikle bazı sektörde çalışanların mağdur olduğu, iş ve gelir kaybı yaşadığı kritik bir süreç yaşanmaktadır. Asgari ücret belirlenirken bu mağduriyetleri giderecek, toplumun tüm kesimlerini ilgilendirdiği göz önüne alınacak, aile yükümlülüklerini de kapsayacak şekilde belirlenmesi konusunda temel ısrarımız ve talebimiz söz konusudur."

Arslan, asgari ücretin Asgari Geçim İndirimi (AGİ) hariç ve net olarak açıklanması gerektiğine dikkati çekerek, "Asgari ücret belirlenirken yıl sonunda gerçekleşen enflasyon oranları dikkate alınmalı ve bu oranın üzerine iyileştirme ve refah payı ilave edilmelidir. Konfederasyonumuz, gelir dağılımının adil bir şekilde gerçekleşmesine yönelik olarak bireylerin gelirlerine, harcamalarına ve servetlerine göre vergiye tabi tutulması konusundaki her türlü çalışmayı desteklemektedir. Bu çerçevede asgari ücretin üzerindeki vergi yükünün kaldırılmasını, ücretlerin asgari ücrete tekabül eden kısmının vergiden muaf olmasını talep etmekteyiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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