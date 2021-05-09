Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan Anneler Günü mesajı Açıklaması

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan ve HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan anneleri Anneler Günü'nde selamladıklarını, mücadelelerini desteklediklerini ve en kısa zamanda evlatlarına kavuşmalarını temenni ettiklerini belirtti.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan ve HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan anneleri Anneler Günü'nde selamladıklarını, mücadelelerini desteklediklerini ve en kısa zamanda evlatlarına kavuşmalarını temenni ettiklerini belirtti.

Arslan, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Sonsuz hoşgörünün, sabrın, sevginin, merhametin, saflığın, engin tecrübenin ve bilginin kaynağı olan, değeri hiçbir zenginlikle ölçülemeyen, geleceğimizin güzide mimarları annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyoruz." ifadesini kullandı.

Toplumun temelini ailenin, ailelerin de temelini annelerin oluşturduğunu aktaran Arslan, milletin gelecekte var olabilmesi, nesillerin sağlıklı, şuurlu bir zihniyetle meselelere odaklanmalarının öncelikle ailelerinden alacakları eğitime ve terbiyeye bağlı olacağını vurguladı.

Arslan annelerin, geleceğin hazırlayıcısı ve güzide mimarları olduğuna işaret ederek, "Onlara, yaşadığımız müddetçe en değerli hazinemiz olarak saygıyla ve büyük bir hürmetle yaklaşmamız en öncelikli manevi sorumluluklarımız arasında yer almalıdır. Maalesef bugün, tüm dünyada kadınların ve annelerin eğitim, sağlık, çalışma hayatı, sosyal ve siyasal alan başta olmak hayatın her alanında devam eden sorunları bulunmaktadır. Ülkemizde de önemli gelişmeler ve dönüşümler yaşansa da kadınların ve annelerin çözüm bekleyen sorunları bulunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

"Annelik hakkını güvence altına alan daha çok düzenleme istiyoruz"

Kadınların istihdamda daha çok yer alması için Türkiye'de de annelik hakkını tümüyle güvence altına alan daha çok düzenlemenin hayata geçirilmesini istediklerinin altını çizen Arslan, şunları kaydetti:

"Kadın çalışanların hamilelik ve doğum sonrası dönemlerinde iş güvencesini sağlayacak daha etkin politikalar geliştirilmelidir. Çalışan annelerin, engelli çocuğu olan, yaşlı bakım sorumluluğu olan annelerin hayatlarını kolaylaştırıcı erişilebilir hizmetler devlet tarafından daha etkili politikalarla hayata geçirilmelidir. Kaliteli, ulaşılabilir ve karşılanabilir çocuk, engelli ve yaşlı bakım mekanizmaları yaygınlaştırılmalıdır. Ebeveyn izni uygulaması ülkemize kazandırılmalı, çocuk bakım konusunda aile ve sosyal yardım sigorta kolu kurularak yeni bir model oluşturulmalıdır."

"Diyarbakır annelerini Anneler Günü'nde selamlıyoruz"

Arslan, hain terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan ve HDP Diyarbakır İl Başkanlığı oturma eylemi yapan anneleri de Anneler Günü'nde selamladıklarını vurgulayarak, "Hak-İş olarak ve millet olarak, terör örgütünden çocuklarını alabilmek için oturma eylemi yapan annelerimizin mücadelesini destekliyor, en kısa zamanda hepsinin evlatlarına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.

Hak-İş Konfederasyonu olarak, ebediyete irtihal etmiş anneleri rahmetle andıklarını, muhterem şehit analarına da saygı ve sevgilerini sunarak, acılarını paylaştıklarını bildiren Arslan, dünya genelinde savaşların, baskıcı yönetimlerin, şiddetin ve yoksulluğun yaşamlarını trajediye dönüştürdüğü annelerin de yanında olduklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş