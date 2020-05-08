HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan AB Günü mesajı
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HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan AB Günü mesajı

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan AB Günü mesajı
08.05.2020 12:55 | Son Güncelleme: 08.05.2020 12:55

İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Avrupa Birliği projesi bugün birçok açıdan eksik kalmaktadır.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Avrupa Birliği projesi bugün birçok açıdan eksik kalmaktadır. Dünyada barışı sağlamak amacıyla kurulan Avrupa Birliği, Kudüs'te yaşananlara sessiz kalmakta, her gün üzerlerine bombalar yağan Suriyeli halkın yaşadığı insanlık dramına, Arakan'da yaşananlara karşı sessizliğini sürdürmektedir. Dünyada barışın, huzurun ve istikrarın sağlanması, savaşların sona ermesiyle mümkün olacaktır" dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 9 Mayıs Avrupa Birliği Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Arslan, Avrupa'da uzun yıllar süren savaşların ardından Avrupa'nın barışa, istikrara ve refaha kavuşması konusunda Avrupa Birliği'nin kurulmasının önemli ölçüde katkıları olduğunu belirtti. Ekonomik işbirliği amacıyla başlayan ve zaman içerisinde her alanda kapsamı genişleyen Avrupa Birliği projesinin önemli bir model olarak ortaya çıktığını kaydeden Arslan, "Avrupa Birliği, günümüzde dünyada çok çeşitli alanlarda önemli işlere imza atan bir kuruluş haline gelmiştir. Fransız Dışişleri Bakanı Robert Schuman tarafından Avrupa'da barışçıl ilişkilerin kalıcı şekilde kurulması gerektiğini anlatan 'Schuman Bildirisi'nin açıklanmasının üzerinden tam 70 yıl geçti. O tarihten günümüze kadar Avrupa Birliği önemli ölçüde yol katetmiştir. Ancak Avrupa Birliği projesi bugün birçok açıdan eksik kalmaktadır. Daha iyi bir dünya için demokrasi, adalet, özgürlük, barış, çeşitlilik ve sürdürülebilir sosyal kalkınmayı hedefleyen Avrupa Birliği, Kudüs'te yaşananlara sessiz kalmakta, her gün üzerlerine bombalar yağan Suriyeli halkın yaşadığı insanlık dramına, Arakan'da yaşananlara karşı sessizliğini sürdürmektedir. Dünyada barışın, huzurun ve istikrarın sağlanması ancak savaşların sona ermesiyle mümkün olacaktır. Tüm dünya için barış ve adalet kavramlarını benimseyen Avrupa Birliği, her gün üzerlerine bomba ve kurşunlar yağan, haksız yere zindanlara atılan mazlum ve mağdurların da barıştan yana olduğunu unutmamalıdır" dedi.

Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine aday bir ülke olarak sınırlarında terör örgütlerine karşı sürdürdüğü zorlu mücadelede destek bulmadığını kaydeden Arslan, "Aksine Avrupa Birliği'nin terör örgütlerine her türlü lojistik ve siyasi desteği sağlayan ve ortaklığa sığmayan davranışlarına şahit olmuştur. Avrupa Parlamentosu terör örgütleri için adeta bir platforma dönüştürülmüştür. Türkiye, tüm dünya ile birlikte Avrupa'da da güvenliğin ve huzurun sağlanması, istikrar ve refah ortamının devamlılığı konusunda önemli ölçüde çaba göstermektedir. Ancak, Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci 1999 yılından beri devam etmektedir. Türkiye, AB'ye uyum süreci çerçevesinde üzerine düşenleri yerine getirmiş ve AB'ye tam üye olmak için gereken adımları atmıştır. Gücü, potansiyeli, jeopolitik konumu, genç ve dinamik nüfusu ile Avrupa'nın en önemli ülkelerinden biri olan Türkiye'nin AB'ye katacağı değerlerin kapsamlı olarak ele almasını ve Türkiye'nin üyelik sürecinin hızlandırmasını bekliyoruz. Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin tam üye olarak yer almasıyla daha bütüncül olacağına inanıyoruz. Tüm dünyaya birlik, beraberlik, dayanışma ve barış getirmeyi amaçlayan Avrupa Birliği Günü'nü kutluyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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