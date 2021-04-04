HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan 103 emekli amiralin yayımladığı bildiriye tepki
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HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan 103 emekli amiralin yayımladığı bildiriye tepki

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan 103 emekli amiralin yayımladığı bildiriye tepki

İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Eski Türkiye alışkanlığıyla, darbe ve vesayet özlemiyle bu tür yollara tevessül edenleri, millete ve onun seçtiklerine tehditler içeren bildiriler yayınlayanları kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Eski Türkiye alışkanlığıyla, darbe ve vesayet özlemiyle bu tür yollara tevessül edenleri, millete ve onun seçtiklerine tehditler içeren bildiriler yayınlayanları kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, darbe, ihtilal ve bütün antidemokratik müdahalelerin hiçbirinin demokrasilerde yeri olmadığını belirterek, "HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, 45 yıllık onurlu tarihimizde olduğu gibi bugün de darbe, muhtıra ve başka kılıflara bürünmüş antidemokratik müdahaleleri reddediyoruz. Eski Türkiye, darbe ve vesayet özlemiyle yayınlanan, millete ve onun seçtiklerine tehditler içeren bildiriyi kınıyoruz" açıklamasında bulundu.

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"HAK-İŞ Konfederasyonu olarak 45 yıllık onurlu tarihimizde olduğu gibi bugün de darbe, muhtıra ve başka kılıflara bürünmüş antidemokratik müdahaleleri reddediyoruz. Eski Türkiye alışkanlığıyla, darbe ve vesayet özlemiyle bu tür yollara tevessül edenleri, millete ve onun seçtiklerine tehditler içeren bildiriler yayınlayanları kınıyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak kurulduğumuz günden bu yana, 12 Eylül askeri darbesine, 28 Şubat Postmodern darbesine, 27 Nisan e-bildirgesine, 27 Mayıs 1960 darbesine, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı, her zaman demokrasiden ve özgürlüklerden yana olduk. Milletimiz, 15 Temmuz'da büyük bir demokrasi mücadelesi vererek, darbe geleneğine karşı bir ilki başarmış, hainlere karşı tek vücut olmuştur. Biz HAK-İŞ olarak, 15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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