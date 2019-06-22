HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, CHP Genel Merkezine siyah çelenk bıraktı
İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Bolu Belediyesinden işten çıkarılan işçilerle "Emek ve Adalet Yürüyüşü"nün ardından CHP Genel Merkezi önünde düzenlenen mitinge katıldı.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Bolu Belediyesinden işten çıkarılan işçilerle "Emek ve Adalet Yürüyüşü"nün ardından CHP Genel Merkezi önünde düzenlenen mitinge katıldı. Mahmut Arslan, CHP Genel Merkezine siyah çelenk bıraktı. (3)
Kaynak: AA
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