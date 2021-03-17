HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: "Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümünü kutluyoruz"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Çanakkale Zaferi'nin tarihte timsali görülmemiş bir kahramanlık destanı olduğunu belirterek, "Çanakkale, vatanı, bağımsızlığı ve hürriyeti için topyekün hareket eden, düşmana karşı tek vücut olan kahraman milletimizin destan yazdığı yerdir" dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, "Çanakkale, ülkemiz düşman tehlikesiyle karşı karşıya kaldığında aziz milletimizin nasıl kararlı ve onurlu bir duruş sergilediğini gösterdiği yerdir. Çanakkale, toprağının her bir karışı şehitlerimizin kanıyla sulanmış bir milletin sıradan hatırlayışı değil, tarihi varoluşumuzu ebedi kılan bir duruştur. İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u 'Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez; toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez' tabiri kahraman şehitlerimizin vatanımızı canı pahasına nasıl koruduğunu en güzel şekilde anlatmaktadır. Çanakkale, tarihte timsali görülmemiş bir kahramanlık destanıdır. Çanakkale, dayanışmanın, kardeşliğin, milli birlik ve beraberliğin adıdır. Çanakkale, vatanı ve bağımsızlığı için düşmana karşı tek vücut olan kahraman milletimizin destan yazdığı yerdir. Çanakkale düşmanın umutlarının kırıldığı, milletimizin umutlarının yeşerdiği yerdir. Çanakkale'yi geçilmez kılan ecdadımızın kararlılığı, fedakar ve cefakar milletimizin vatanı için yapabileceklerinin göstergesidir. Ülkemizi bölmek isteyen düşmanlar 106 yıl önce Çanakkale'de nasıl başarısız oldularsa, 15 Temmuz gecesi de yine aynı şekilde bozguna uğramışlardır. Çünkü kahraman milletimizin damarlarında Çanakkale ruhu mevcuttur. Gücünü ecdadından alan aziz milletimiz, 15 Temmuz gecesi vatanımızı ele geçirmek isteyen FETÖ'cü hainlere karşı kadını, erkeği, yaşlısı genciyle korkusuzca meydanlara çıkmış, tanklara, silahlara karşı göğsünü siper etmiş, bu uğurda şehit ve gazi olmuştur. 15 Temmuz gecesi, Türk milletinin birlik ve beraberliğini tüm dünya bir kez daha görmüş, milletimizin vatanına, bayrağına ve bağımsızlığına nasıl sıkı sıkıya bağlı olduğunu bir kez daha anlamıştır" dedi.

"HAK-İŞ Konfederasyonu olarak ülkemizin terörle mücadelesinde her zaman yanında olduk" diyen Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Halkımızın birlik, beraberlik ve huzur içerisinde yaşamasını en önemli değer olarak gördük. HAK-İŞ olarak ülkemiz tarafından yürütülen bütün terörle mücadele operasyonlarına her türlü katkı ve desteği verdik. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin terörle mücadelesinde daima yanında olacağız. Çanakkale Zaferi'nin unutulmaz kahramanlarından birisi de Seyit Onbaşı olmuştur. Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşı'nın en kritik döneme girdiği anda 275 kilogramlık topu tek başına taşıyarak ateşlemesi sonucunda İngiliz Ocean zırhlısının batırılması tarihin akışını değiştiren çok önemli bir olaydır. Seyit Onbaşı gibi kahramanlar 7 düvelin üzerimize saldırdığı dönemde imanlarıyla, inançlarıyla, sadakatleriyle milletimizin bağımsızlığını koruyarak kurtuluşa ermesini sağlamışlardır. Çanakkale şehitlerimizi unutmamak ve onların bize bıraktığı mirasa en güzel şekilde sahip çıkmak Türk milleti olarak boynumuzun borcudur. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak 18 Mart Çanakkale şehitlerimiz başta olmak üzere bütün şehit ve gazilerimize borcumuz olduğunun bilincindeyiz. Bütün şehit ve gazilerimize karşı borcumuzun ve sorumluluğumuzun bir gereği olarak, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi kahramanlarını unutmamak ve unutturmamak için Konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sendikamız Balıkesir'in Havran ilçesinde Çanakkale Zaferi'nin en önemli kahramanlarından birisi olan Seyit Onbaşı'nın adını yaşatmak ve sonraki nesillere aktarabilmek için 'HAK-İŞ/Hizmet-İş Koca Seyit İlkokulu'nu hizmete açmıştır. Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı'nın bizlere bıraktığı emaneti geleceğe taşımak için 'HAK-İŞ/Hizmet-İş Koca Seyit İlkokulu'nda yeni nesillerin eğitim görmesine öncülük ettiğimiz için mutlu ve gururluyuz. Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümünü kutluyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatanı, bayrağı ve hürriyeti için şehit düşen Mehmetçiklerimizi ve vatandaşlarımızı minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad olsun." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı