Hak-İş Genel Başkanı Arslan: "Çalışanların sorunlarının çözülmesi konusunda çalışmaya devam ediyoruz"

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Hak-İş olarak çalışanların sorunlarının çözülmesi konusunda bütün gücümüzle her platformda çalışmaya devam ediyoruz. Çalışanları yakından ilgilendiren ve büyük bir heyecanla çözülmesini bekledikleri konuları masaya yatırdık. Sorunları tespit ettik, önerilerimizi hazırladık." ifadelerini kullandı.

Hak-İş'ten yapılan açıklamada, çalışma hayatının güncel sorunlarına ilişkin hazırlanan raporların hükümete sunulmaya devam ettiği belirtildi.

Çalışanları yakından ilgilendiren pek çok konuya ilişkin hazırlanan raporların, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan imzasıyla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başta olmak üzere, ilgili bakanlara sunulduğu belirtildi.

Raporlarda, ekonomi ve hukuk reformu kapsamında 696 sayılı KHK düzenlemesi yapılırken kadro dışı kalan işçilerin kadro almaları, 696 sayılı KHK düzenlemesinin ardından baraj altında kalan sendikaların mağduriyetlerinin giderilmesi, mültecilere yönelik öneriler, kamuda çalışan mevsimlik işçilerin sorunlarının çözümü, kayıt dışı istihdamın giderilmesine yönelik öneriler, emeklilikte yaşa takılanlar ve emekli aylıklarının düşüklüğünün giderilmesi gibi çalışma hayatının güncel konularına ilişkin tespit ve önerilere yer verildiği vurgulandı.

"Raporlarımızı sunmayı sürdürüyoruz"

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan da raporlara ilişkin şunları kaydetti:

"Hak-İş olarak, çalışanların sorunlarının çözülmesi konusunda bütün gücümüzle her platformda çalışmaya devam ediyoruz. Çalışanları yakından ilgilendiren ve büyük bir heyecanla çözülmesini bekledikleri konuları masaya yatırdık. Sorunları tespit ettik, önerilerimizi hazırladık. Hukuk ve ekonomi alanında reform hazırlıkları yapan hükümetimize ve ilgili bakanlarımıza bu raporlarımızı sunmayı sürdürüyoruz. Hak-İş olarak, yapılacak olan hukuk ve yargı reformunda çalışanların sorunlarının çözümü konusunda adımların atılması talebimizi bir kez daha yineliyoruz. 696 sayılı KHK ile kadroya geçişi yapılan işçilerin hakları için yürüttüğümüz mücadelenin yanı sıra farklı gerekçelerle kadro kapsamı dışında kalan işçiler için de mücadeleye devam ediyoruz. Kadro düzenlemesi dışında kalarak mağduriyet yaşayan işçilerin kadro alması talebimizi her platformda dile getiriyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe