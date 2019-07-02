Hak-İş Genel Başkanı Arslan: "Belediyelerdeki işe iadeler konusunda taleplerimiz karşılanmazsa...
Hak-İş Genel Başkanı Arslan: "Belediyelerdeki işe iadeler konusunda taleplerimiz karşılanmazsa Kurban Bayramı'ndan sonra açlık grevine başlayacağız."
Hak-İş Genel Başkanı Arslan: "Belediyelerdeki işe iadeler konusunda taleplerimiz karşılanmazsa Kurban Bayramı'ndan sonra açlık grevine başlayacağız."
Kaynak: AA
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10:39 Çataklı, bu yılın 6 ayında düzenlenen operasyonlarda 649 teröristin etkisiz hale getirildiğini...