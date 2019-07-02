Hak-İş Genel Başkanı Arslan: "Belediyelerdeki işe iadeler konusunda taleplerimiz karşılanmazsa...

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: "Belediyelerdeki işe iadeler konusunda taleplerimiz karşılanmazsa...

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: "Belediyelerdeki işe iadeler konusunda taleplerimiz karşılanmazsa Kurban Bayramı'ndan sonra açlık grevine başlayacağız."

Hak-İş Genel Başkanı Arslan:

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: "Belediyelerdeki işe iadeler konusunda taleplerimiz karşılanmazsa Kurban Bayramı'ndan sonra açlık grevine başlayacağız."

Kaynak: AA
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