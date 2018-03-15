Hak-İş Genel Başkanı Arslan Açıklaması

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Son günlerde ısrarla, inatla büyük fotoğrafın ıskalanarak, büyük fotoğrafın elde ettiği başarıyı gölgelemek için bir algı operasyonu yürütülmeye çalışılıyor. Bu algıyı yıkacağız inşallah. 3 Nisan'dan itibaren arkadaşlarımız kadrolarına yerleştirildiği zaman, bütün bu tartışmalar, spekülasyonlar, bütün bu algı operasyonları sona erecek." dedi.

Hak-İş'e bağlı Öz Büro İş Sendikası'nın Gebze İlçe Şubesi'nin açılış töreninde konuşan Arslan, temel konularda hep milli ve yerli duruş sergileyerek, farklı bir sendikacılık anlayışını bütün millete doğru şekilde anlattıklarını söyledi.

İşletmeleri kendilerine rakip olarak, sendikacılığı işçi-işveren kavgası ve çatışma olarak görmediklerini dile getiren Arslan, "Rekabeti, gücü, ihracatı, üretimi, kaliteyi ve verimiliği, işçi hareketinin temel hakkı ücret kadar önemli ve anlamlı görüyoruz. O nedenle işçi işveren ilişkilerini farklı bir zeminde, farklı bir anlayışla ikame etmeye çalışıyoruz. Bunun sonucu olarak milletimizin her birinin teveccühünü, sevgisini ve muhabbetini kazanmanın gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Bu ülkenin uzun yıllar meşgul olduğu ve uzun süre Türkiye'nin "Kunta Kinte'leri, marabaları" olarak görünen taşeron işçilerinin Hak-İş'te toplanarak, bu mücadelede hedefe ulaşmayı başardıklarını ifade eden Arslan, "Hak-İş bu mücadelenin en önünde yer almıştır. Hiç kimsenin önemsemediği, dikkate almadığı hiçbir zaman onun sorunlarının çözüme kavuşturulmadığı bir yerde Hak-İş, bir mücadeleyi başlatmış ve bugün 1 milyona yaklaşan bütün taşeron işçilerinin kadro sorununun çözümü için önemli bir süreci tamamlamıştır. Bu sürecin ortaya çıkmasında başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Hükümetimizin ve bakanlarımızın katkılarını, desteklerini ve bu konudaki ortaya koydukları çabaları taktirle karşılıyoruz ve onlara teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Algı operasyonu 3 Nisan'da sona erecek"

Arslan, son günlerde ısrarla, inatla büyük fotoğrafın ıskalanarak, büyük fotoğrafın elde ettiği başarıyı gölgelemek için bir algı operasyonu yürütülmeye çalışıldığını ileri sürerek, şunları kaydetti:

"Bu algıyı yıkacağız inşallah. 2 Nisan itibarıyla, 3 Nisan'dan itibaren arkadaşlarımız kadrolarına yerleştirildiği zaman, bütün bu tartışmalar, spekülasyonlar, bütün bu algı operasyonları sona erecek. Ben buradan bütün taşeron şirketlerinde çalışan emekçi arkadaşlarımıza şu mesajı veriyorum. Endişeye gerek yok. Telaşa gerek yok. Korkmanıza gerek yok. İnşallah bütün bu sınav süreçleri başarılı bir şekilde sonuçlanacak ve inşallah arkadaşlarımızın tamamı kadrolarına kavuşacaktır.

Çeşitli basın yayın kuruluşlarında kafaların karıştırılmak istenmesi, işçilerin kendi aralarındaki dayanışmanın yıkılmak istenmesi, sendikalar ile işçiler arasına girerek bir kısım olumsuzluklara meydan verilmesi gerçekten bizi üzmektedir. Biz Hak-İş olarak yola çıktığımızda ne söylemişsek bunun arkasında durmaya devam edeceğiz. Taşeronlarda çalışan bütün arkadaşların kadro almasındaki mücadelemizi devam ettireceğiz."

"Mağdur olan işçilerimiz için çabalıyoruz"

Taşeronların kadroya geçirilmesinde bazı eksiklerin olduğunu vurgulayan Arslan, KİT'lerde, yemekhanede, hastane bilgi sistem merkezinde, sosyal tesislerde ve kendi araçlarıyla çalışanların bir kısım mağduriyetleri olduğunu belirtti.

Bu mağduriyetlerle birlikte, emekliliği gelen ve hükümlülerin de sorunlar yaşadığını aktaran Arslan, "Sayın Bakan'la konuştuk. Hem hükümlülerle ilgili hem emeklilikle ilgili konularda bir adım atılacak inşallah. Umut ediyoruz ki, bu mücadeleyi bir süreç olarak görüyoruz. Her şey bitmiş değil ama devam eden bir süreç var. İnanıyorum ki, özellikle KİT'lerde çalışan arkadaşlarımız başta olmak üzere kapsam dışı kalan bütün arkadaşlarımızın kamuda istihdamını ve kadrolu işçi olarak kalmaları için de çaba sarf ediyoruz. Ama geldiğimiz noktayı da küçümsememek lazım." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Arslan, Hak-İş Sendikası Genel Sekreteri Osman Yıldız, Öz Büro İş Sendikası Genel Başkanı Abdülbaki Gülbaba, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Öz Büro İş Sendikası Gebze Şube Başkanı Celalettin Kurt, sendika yöneticileri, üyeleri ve katılımcılar sendika hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi.

Açılışın ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve başta Afrin olmak üzere tüm şehitler için dua edildi.