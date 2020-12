HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: "ABD'nin dostluk tanımayan kararını reddediyoruz"

"ABD Hazine Bakanlığınca, Savunma Sanayi Başkanlığı ile Kurum Başkanı İsmail Demir ve üç çalışanına yaptırım kararı almasını esefle kınıyoruz. Dost ve müttefik iki ülke ilişkisine yakışmayan, dostluk tanımayan bu kararı reddediyoruz. Bu karar; Türkiye'nin son dönemlerde savunma sanayi alanında yaptığı atılımlardan duyulan rahatsızlığın açık bir göstergesidir. Söz konusu karar, savunma sanayi başta olmak üzere her alanda daha güçlü ve bağımsız bir Türkiye hedefine emin adımlarla yürümemiz gerektiğini bir kez daha göstermiştir. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan, 'Bağımsız Savunma Sanayi' hedefinden vazgeçmemelidir. Ülkemizin, istediği savunma sistemini kullanması, egemenlik hakkımızın korunmasıdır. Bugün Türkiye, küresel tedarikçilerin çıkardığı tüm zorluklara ve uyguladığı gizli-açık ambargolara rağmen, sınırları içinde terörle mücadele operasyonlarını rahatça yapabilmesini, sınırları dışında barış harekatları yürütebilmesini, savunma sanayinde bu dönemde elde ettiği ilerlemeye borçludur. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak ABD'nin tek taraflı olarak almış olduğu yaptırım kararını şiddetle kınıyoruz. Türkiye, ambargolarla, yaptırımlarla yıldırabilecek bir ülke değildir. Bu karar Türkiye-ABD ilişkilerine de ittifak anlayışına da aykırıdır. ABD bu yanlıştan bir an önce dönmelidir. ABD, bu haksız yaptırım kararını gözden geçirmeli ve bu vahim yanlıştan bir an evvel geri dönmelidir. NATO Müttefiki olan Türkiye ve ABD, dostluk ve müttefiklik ruhuna uygun olarak varsa sorunları diyalog ve diplomasi yoluyla ele almalıdır. ABD, Türkiye ile stratejik ortaklık anlayışına uygun olarak ekonomik, sosyal ve uluslararası işbirliği modelini güçlendirecek adımlara yönelmelidir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Özcan Yıldırım