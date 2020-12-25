Hak-İş Genel Başkanı Arslan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Hak-İş Genel Başkanı Arslan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

25.12.2020 18:01 | Son Güncelleme: 25.12.2020 18:35

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Arslan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyerek, haber kategorisinde Onur Çoban'ın çektiği "Gence'de yeğene veda", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın çektiği "Lastiklerden voleybol sahası", yaşam kategorisinde Muhammed Said'in çektiği "Muhammed bebeğin mutluluğu" başlıklı fotoğrafa oy verdi.

Haber kategorisinde tercih ettiği fotoğrafa ilişkin değerlendirmede bulunan, Arslan şöyle konuştu:

"Ermeni silahlı kuvvetleri, ne yazık ki bir savaş suçu işleyerek sivil yerleşim alanlarına, yasaklanmış bazı füzeler atarak masum sivil halkın katledilmesine, şehadetine neden oldular. O nedenle Genceliler, diğer sivil yerleşim alanındaki Azerbaycanlılar, bir sivil direniş gösterdi. Korkmadan, füzelerin geleceğini bilerek topraklarını, şehirlerini terk etmediler. Bunun karşılığında da evlatlarını, yakınlarını şehit verdiler. Bu şehitlerimizden ikisini orada gördük. Bir kardeşimiz, yeğeninin şehit olmuş küçücük bedenini kucaklamış, öbürü de yine yetişkin birisinin tabut içerisindeki görüntüsüydü. Aslında bu da kirli bir savaş politikasının sonucuydu. Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin savaş suçu işlemesinin en tipik göstergesiydi."

Arslan, Fecri Barlık'ın bir grup çocuğun araç lastiklerinden yaptıkları voleybol sahasında oyun oynadığı fotoğrafı için ise "Şartlarını zorlayarak kendilerine bir voleybol sahası yapmışlar. Çocukların gayretini, umutlarını, şartlar ne olursa olsun spora olan bağlılıklarını da orada bizzat görmüş olduk. Onu tercih etmiş olduk." dedi.

Yaşam kategorisinde seçtiği Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" fotoğrafının ise Suriye'de yaşanan dramın, acıların, vahşetin bir sembolü olduğunu belirten Arslan, savaş nedeniyle 1 milyona yakın Suriyeli'nin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Arslan, şunları kaydetti:

"Gencecik, küçücük bir çocuğun savaşta kollarını, ayaklarını kaybetmesi aslında savaşın gerçek yüzünü ortaya koyması açısından, bütün bu olumsuzluklara rağmen de hayata bağlılığın bir ifadesi. Babasının ve çocuğun yüzündeki tebessüm, gülümseme de 'Her şeye rağmen biz varız, hayatayız, mücadeleye devam' demek açısından da önemliydi."

Hak-İş Genel Başkanı Arslan, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Hak-İş Genel Başkanı Arslan, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Hak-İş Genel Başkanı Arslan, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Hak-İş Genel Başkanı Arslan, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bardakcı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlana Fuat Oktay Mustafa Şentop Fahrettin Koca Meral Danış Beştaş
Magazin Merve Dizdar Demet Akalın Oktay Kaynarca Mehmet Ali Erbil
Spor Vitor Hugo Erol Bulut Rıza Çalımbay Malcolm Thomas İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Hisarcık İngiltere Türk Lirası Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hak-İş Genel Başkanı Arslan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 18:35:28. #1.15#
title