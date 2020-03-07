HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, 81 ilden gelen kadın komite başkanlarıyla bir araya geldi

07.03.2020 12:40 | Son Güncelleme: 07.03.2020 12:41

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, kadınlar günü dolayısıyla buluştuğu 81 ilden gelen kadın komite başkanlarına, "HAK-İŞ'in gücü, Türkiye'nin gücüdür. HAK-İŞ'in geleceği Türkiye'nin geleceğidir. HAK-İŞ'in davası Türkiye'nin davasıdır. HAK-İŞ'in mücadelesi sadece bizim değil, Türkiye'nin mücadelesidir" dedi.



HAK-İŞ Konfederasyonu HİZMET-İŞ Sendikası tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle 'Kadın Emeği Buluşması' gerçekleştirildi. Emek Konukevinde, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program kapsamında 'Sendikalı Kadından Sendikacı Kadına' temasıyla hem Dünya Kadınlar Günü kutlandı hem de İdlib'te şehit düşen kahraman Mehmetçik anıldı.



HAK-İŞ ve Hizmet-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın açılış konuşmalarını gerçekleştirdiği programda 'Vizyoner Sendikacı Liderlik' ve 'Geleceğin Türkiye'sinde Kadın ve Aile' konulu iki konferans gerçekleştirildi.



"Hayallerimizin bir bölümünü gerçekleştirdik"



HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, günün anlam ve önemine değinerek 5 Mart'ta şehitler için fidan diktiklerini söyledi. Arslan, "Bugün gerçekten çok anlamlı bir gün. 5 Mart'ta Özgecan Aslan Hatıra Ormanı'na şehitlerimiz için fidan diktik. Çok özel bir gündü. Yüreğimizin yandığı, hüznümüzün çoğaldığı bir günde 'Şehitlerimiz için ne yapabiliriz' düşüncesiyle fidan diktik. Dün 'Uluslararası 9. Kadın Buluşması'nı başarıyla sonuçlandırdık. Burada yapılan konuşmalar, sizlerin katılımıyla gerçekleşti. 14 sene önce kadın komitemizi kurmanın ne kadar zor bir süreç olduğunu hatırlıyorum. Hem kadın sayımız azdı hem de sendikamızın genel merkezinde kadın çalışan yoktu. Böyle bir yapıyla kadın komitesini kurmak ve iddialı hale getirmek çok kolay bir iş değil. Hayallerimiz var, bugün bu hayallerimizin bir bölümünü gerçekleştirdik. Emeğimiz boşa gitmedi" diye konuştu.



"İnanıyorum ki, çok sayıda lider kadın arkadaşımız olacak"



HAK-İŞ Konfederasyonu olarak mücadelenin giderek güç kazandığını ifade eden Arslan, "Çok sayıda lider kadın sendikacı arkadaşımızın olduğunu biliyorum. Şundan eminim ki, bu mücadeleyi yükselttikçe, güçlendirdikçe, mücadelemizi daha geniş kesimlere ulaştırdıkça inanıyorum ki çok yeni sendikacı lider kadın arkadaşlarımız olacak. Bunu bilerek ve farkında olarak yolumuza devam ediyoruz. Sayımızın çok olması, imkanlarımızın artması, paramızın, arabamızın olması inanın çok güzel şeyler ama beni heyecanlandıran HAK-İŞ ve Hizmet-İş davası. Bu mücadele için buradayız. Kadın komitemize de çok büyük sorumluluk düşüyor. Bu sorumluluk öncelikle bir dava bilincine dönüştürmekten geçiyor. Bu da küçük beklentileri, küçük hesapları dikkate almadan devam etmekten geçiyor. Kadın eli, sendikamıza değecek. Çok şükür sadece eliniz değil, gövdenizi de sendikamıza değdirdiniz. Belirli bir aşamada sendikalı kadın oldu. Sendikalı kadınlar, sendikalarımızın değişik kademelerinde görevler aldılar. Bu görevlerle yeni hedeflere yürüyorlar. Yeni kadın liderler istiyoruz. Bu liderlerin ayak seslerini burada gördüm. Daha çok sendikacı kadın liderlere ihtiyacımız var. Bu erkek sendikacı liderlerin önüne geçmek anlamında değil. Birlikte mücadeleyi sürdürmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.



"HAK-İŞ'in mücadelesi Türkiye'nin mücadelesidir"



HAK-İŞ'in sorumluluk alanından da bahseden Arslan, "HAK-İŞ'in gücü, Türkiye'nin gücüdür. HAK-İŞ'in geleceği Türkiye'nin geleceğidir. HAK-İŞ'in davası Türkiye'nin davasıdır. HAK-İŞ'in mücadelesi sadece bizim değil, Türkiye'nin mücadelesidir. Bunu biz her gün yaşayarak içselleştiriyoruz. HAK-İŞ'i sadece üye sayısıyla tanımlamak doğru değildir. Sayılara bakmayın, Türkiye'nin her ücrasında HAK-İŞ'i hayatında görmemiş, üyesi olmamış milyonlarca HAK-İŞ'li var. Bu bize çok büyük bir sorumluluk yüklüyor. Bazen HAK-İŞ olarak bir kısım çevrelere eleştiri yapıyoruz. İnanın çok etkili oluyor" ifadelerini kullandı.



Konuşmalarının ardından HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, 81 ilden gelen kadın sendikacılarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.



81 ilden gelen kadın komite başkanlarının katılımıyla gerçekleşen program, 'Kadın Komitesi Üye Profili Araştırma Projesi Sunum ve Değerlendirmesi'nin ardından sona erdi. - ANKARA

Kaynak: İHA