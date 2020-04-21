HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: "23 Nisan kutlamalarına tüm teşkilatımızla destek vereceğiz" İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, "HAK-İŞ Konfederasyonu olarak 23 Nisan akşamı bütün teşkilatımız ve işçilerimizle ellerimizde Türk bayrakları ile evlerimizin balkonundan en kapsamlı ve coşkulu biçimde 23 Nisan kutlamalarına katılacağız" dedi.

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, "HAK-İŞ Konfederasyonu olarak 23 Nisan akşamı bütün teşkilatımız ve işçilerimizle ellerimizde Türk bayrakları ile evlerimizin balkonundan en kapsamlı ve coşkulu biçimde 23 Nisan kutlamalarına katılacağız" dedi.

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100. yılı ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeni ile bir açıklama yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluş yıl dönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılını gururla kutladıklarını belirten Arslan, "23 Nisan sadece bir çocuk bayramı olmanın ötesinde büyük bir çaba ve azmin sonucunda kurtuluşa ererek bağımsızlığını kazanan aziz milletimizin yeniden dirilişinin temsilidir. Milletimizin huzura, refaha ve barış içinde yaşama kavuştuğu tarihi bir gündür. 23 Nisan 2020, Osmanlı'dan yani imparatorluktan Cumhuriyete geçişin 100. yıl dönümü" ifadelerini kullandı.

Milli Mücadele'yi yürüten Gazi Meclisin tüm milletvekilleriyle tam bir birlik ve beraberlik ruhuyla milli mücadeleyi yürüttüğü ve sonuçlandırdığını aktaran Arslan, "Bu bağlamda 23 Nisan'ın sürekli gündemde tutulması gereken bir diğer manası; emperyalistlerin işgal ettiği İmparatorluğun çöküntüleri arasından milletimizin topyekün irade, azim, kararlılık, birlik ve beraberlikle Meclisimizin basiretiyle milli mücadeleden zaferle çıkmasıdır. Birinci Meclisin açıldığı günden itibaren yoğun gündemleriyle en şiddetli tartışmalarda bile tüm milletvekilleri, vatanın bütünlüğü, milletin birliğini esas alan konuşmalar ve önergelerle tam bir vatanperverlik ruhu içerisinde görev icra etmişlerdir. Bir taraftan milli mücadele, diğer taraftan yeni Cumhuriyetin kurumlarının ihdası, sosyal ve ekonomik kalkınma gibi olağanüstü dönemin olağanüstü şartlarında çalışan birinci Büyük Millet Meclisindeki birikim, ufuk ve gaye bugünün siyasetinin örnek alması gereken bir özelliğe sahiptir. 100 yıl önce açılan ve Ulemadan, mutasavvıflardan, askerlerden, bürokratlardan, iş adamlarından ve değişik sanat, tarih, edebiyat ve bilim adamlarından meydana gelen ilk Mecliste ortaya konan birlik ve beraberlik ruhu, o Mecliste bulunan değişik etnik kesimlerin aynı gaye etrafında birleştikleri 'vatanperver'lik ortak paydasına dayalı idi. Yüz yıl sonra bile Birinci Meclisin yapısına ve fikriyatına baktığımızda; döneminin dünyanın en ileri demokrasilerinden birine sahip olduğunu, milli mücadelenin başarıya ulaşmasının temelinde bu sağlam meşruiyetin en büyük etken olduğu görülecektir" açıklamasında bulundu.

"23 Nisan'ı evlerimizden de olsa coşkulu bir şekilde kutlayacağız"

23 Nisan Ulusal Egemenlik gününün 'çocuk bayramı' olarak kutlanmasının çocuklara küçük yaşta ulusal egemenlik bilinci kazandırma açısından son derece önemli olduğuna inandıklarını aktaran Arslan, şu ifadeleri kaydetti:

"İstikbalimiz olan çocuklarımıza daha iyi bir gelecek, daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye ile mümkün olacaktır. Bunu sağlamak için bütün gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Milli mücadelenin 100. yılına yaraşır şekilde görkemli bir şekilde planlanan kutlamalar, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda ertelenmiştir. Ancak TBMM Başkanı Sayın Mustafa Şentop'un 23 Nisan günü saat 21.00'de vatandaşların balkonlarını kutlama alanı olarak ilan etmesini ve o saatte tüm vatandaşların hep bir ağızdan milli birlik ve beraberliğimizin sembolü olan İstiklal Marşı'nı okuma çağrısını çok anlamlı buluyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak 23 Nisan akşamı bütün teşkilatımız ve üyelerimizle ellerimizde Türk Bayraklarımızla evlerimizin balkonundan en kapsamlı ve coşkulu biçimde 23 Nisan kutlamalarına katılacağız. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak sağlığın her şeyin üstünde ve en önemli değer olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Salgının yayılmasını önlemek amacıyla kutlamaların evlerimizin balkonundan gerçekleştirilmesini destekliyoruz. Bu kapsamda 23 Nisan günü saat 21.00'da bütün televizyon ve radyolarda eş zamanlı olarak çalacak olan milli birliğimizin sembolü İstiklal Marşı'nı, genci, yaşlı, işçisi, işvereni toplumun bütün kesimleriyle hep bir ağızdan okumaya davet ediyoruz. Korona virüs salgının bir an evvel ülkemizde ve dünyada en az hasarla sona ermesini, yaşamın tekrardan normale dönmesini arzu ediyor, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluş yıl dönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılını kutluyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA