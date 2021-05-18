Hak-İş Genel Başkanı Arslan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı Açıklaması
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Hak-İş Genel Başkanı Arslan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı Açıklaması

Hak-İş Genel Başkanı Arslan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Arslan mesajında, 19 Mayıs'ın işgal kuvvetlerinin yurttan atılmasında ilk adım olduğunu anımsatarak, bu tarihin milletin yeniden bağımsızlığa kavuşmasındaki önemine değindi.

19 Mayıs'ın gençlere armağan edilmesinin, gençlerin geleceğin güvencesi ve umudu görüldüğünün en önemli göstergesi olduğunu vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"İşsizlik rakamlarına baktığımızda genç işsizlik oranının önceki yıla göre artış gösterdiğini görüyoruz. Genç işsizlikle mücadele kapsamında gençlerin istihdama kazandırılmasına yönelik daha etkili çalışmalar yürütülmesi gerektiğine inanıyoruz. Ülkemiz, daha çağdaş bir ülke olma hedeflerine ancak değerlerinden kopmadan, hedefleri olan, güçlü, özgür ve özgüveni yüksek gençlerle ulaşacaktır. Hak-İş olarak gençleri sendikal hareketin geleceği olarak görüyoruz. Gençlerin örgütlülüğünün arttırılması için sendikal kültür ile tanıştırılmalarının önemini vurguluyoruz. Gençlere yönelik politika önerilerinin gençlerle tartışılması, bu konularda aksayan hususların onların gözünden değerlendirilmesi ve önerilerinin alınmasını öncelikli görüyor ve buna uygun çalışmaları hayata geçiriyoruz."

Arslan, Hak-İş bünyesindeki Gençlik Komitesi ile gençlere yönelik çeşitli proje ve çalışmaları başarıyla yürüttüklerini, gençlerin de içerisinde yer alacağı proje çalışmalara imza attıklarını bildirdi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan Arslan, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, milli mücadelenin bütün kahramanlarını rahmet ve minnetle andı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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Hak-İş Genel Başkanı Arslan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı Açıklaması - Haberler
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