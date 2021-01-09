Hak-İş Genel Başkanı Arslan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı Açıklaması

Hak-iş Genel Başkanı Mahmut Arslan, basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, basın mesleğinde çalışanlar ile çalıştırılanlar arasında ilişkilerin düzenlenmesi hakkındaki 212 sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiği 10 Ocak 1961'den beri Türkiye'de 10 Ocak'ın, Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlandığını hatırlattı.

Basının, demokrasinin temel taşlarından biri olduğuna işaret eden Arslan, kamuoyunun hızlı, doğru ve tarafsız haber alma hakkını temin etmesinin demokratik ülkelerin en belirgin göstergesi olduğunu vurguladı.

Gazeteciliğin fedakarlık ve sorumluluk isteyen, zor şartlarda yapılan, toplumun bilgilendirilmesi noktasında oldukça önemli bir meslek olduğunu kaydeden Arslan, "Basın emekçileri, her koşulda toplumun bilgilendirilmesi, ülke yararı için doğru bilgilerin verilmesi, farklı görüş ve düşüncelerin objektif ve tarafsız olarak kamuoyuna aktarılması gibi önemli bir görevi yerine getirmektedir." ifadesini kullandı.

"Gazetecilere teşekkürlerimizi iletiyoruz"

Dünyaya açık, ülkesi ve insanlığın meselelerini yakından takip eden, her konuda söyleyecek sözü bulunan, gerçeklerin en doğru ve en hızlı biçimde kamuoyuna aktarılmasını sağlayan basın emekçilerinin "toplumun sesi" olduğunu belirten Arslan, şöyle devam etti:

"Bu görevi yerine getirirken kimi zaman canları pahasına, gece gündüz demeden özverili şekilde çalışmaktadırlar. Bunun en yakın örneğine, Kovid-19 salgınının en yaygın yaşandığı dönemlerde bizzat tanık olduk. Toplumun büyük bir kesiminin eve kapandığı, evlerinden çıkamadığı dönemlerde görevlerinin başında olan çalışanlardan biri de gazetecilerdi. Neredeyse bütün sektörlerde çalışmaların durduğu, evden çalışmaların yapıldığı dönemlerde bile halkın haber alma hakkı için görevlerini yerine getiren gazetecilere teşekkürlerimizi iletiyoruz."

Arslan, gazetecilerin her türlü ekonomik ve sosyal haklarının koruma altına alınmasının, çalışma şartlarının iyileştirilmesinin ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasının temel öncelik olması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tüm basın emekçilerini, Konfederasyonumuz bünyesinde bulunan Medya-İş Sendikamızın çatısı altında örgütlenmeye ve haklarını aramaya davet ediyoruz. Gazetecilerin çalışma şartlarının daha da iyileştirildiği, tasarruf gerekçeleriyle işten çıkarılmadığı, bürolarının kapatılmadığı, örgütlenmelerinin önündeki engellerin kaldırıldığı bir ortamda çalışmaları dileğiyle tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü içtenlikle kutluyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı