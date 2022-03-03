Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Yıldız'ın sendikal hareketler çalışması kitaplaştırıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Yıldız'ın sendikal hareketler çalışması kitaplaştırıldı

AA, Mümin Altaş - Politika
 - Güncelleme:
Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Yıldız'ın sendikal hareketler çalışması kitaplaştırıldı

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Osman Yıldız'ın uluslararası sendikal hareket ve kuruluşlara ilişkin çalışmaları kitaplaştırıldı.

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Osman Yıldız'ın uluslararası sendikal hareket ve kuruluşlara ilişkin çalışmaları kitaplaştırıldı.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, uluslararası gelişmeleri, uluslararası kuruluşları ve çalışmaları yakından takip etmenin, tanımanın ve analiz etmenin önemine inandıklarını belirtti.

Arslan, kitaplaştırdığı çalışmalarıyla Yıldız'ın, dünyada sendikal hareketin doğuşunu, gelişimini, amaçlarını, üyelerini, politikaları ve Türkiye ile bağlantılarını inceleyerek uluslararası sendikal hareketin bir fotoğrafını çektiğini aktardı.

Çalışmalarda emeği geçen Yıldız'a teşekkür eden Arslan, "Kitabımızla uluslararası ve bölgesel sendikal kuruluşların bilinmeyenlerine kapı aralıyoruz. Yılların bilgi, birikim ve deneyimlerini yansıtan 'Uluslararası Sendikal Hareket ve Kuruluşlar' kitabımızın tüm teşkilatımıza, sendikal harekete, akademik camiaya, uluslararası ilişkiler alanında çalışma yapanlara ve kamuoyuna faydalı olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Mümin Altaş - Politika

Mahmut Arslan, Hak İş, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title