Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Değirmenci, Samsun'da işten çıkarılan işçilerle buluştu Açıklaması
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Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Değirmenci, Samsun'da işten çıkarılan işçilerle buluştu Açıklaması

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Samsun'da otomotiv yedek parçaları üreten bir fabrikanın işlerine son verilen işçileri ile bir araya geldi.

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Değirmenci, Samsun'da işten çıkarılan işçilerle buluştu Açıklaması
07.08.2020 17:19 | Son Güncelleme: 07.08.2020 18:19

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Samsun'da otomotiv yedek parçaları üreten bir fabrikanın işlerine son verilen işçileri ile bir araya geldi.

Değirmenci, kentteki bir otelde gerçekleştirilen toplantıda, fabrikadaki Özçelik-İş Sendikası üyesi 70 işçinin "maske takmadıkları" iddiasıyla işlerine son verildiğini öne sürdü.

Türkiye'de sigortasız, sendikasız ve toplu sözleşmesiz çalışanlar bulunduğunu, sendikacıların işinin bu vatandaşları bulmak ve içinde oldukları kötü tablodan kurtarmak olduğunu anlatan Değirmenci, şöyle devam etti:

"Biz Türkiye'nin milli ve manevi değerlerine sahip çıkan yerli bir sendikayız. Bu sendikanın genel başkanıyım ve tornacıyım. Sanat okulu mezunu ve işçi olarak çalışmış, tezgahların başında çalışmış biri olarak buradayım. Her çalışan sigortalı işçinin sendikalı olma hakkı vardır. Bu, bir anayasal haktır. Bu hakkı gasbetmeye çalışan şirket ya da şahıslar suç işlemiş olur. Biz herhangi bir çalışanı zorla üye yapmıyorsak, yaptığımızda suç işlemiş oluyorsak, üyeliği engelleyen tavırlar, sözler ve kişiler de suç işlemiş olur.

Türkiye olarak üretebilmek için bu salonlarda değil, tezgahlarda çalışıyor olmamız gerekir. Samsun'a, Özçelik-İş Sendikası olarak kavga etmek için değil, iş barışı yapmak ve mağdur olan üyelerimizin mağduriyetlerini giderebilmek için geldik."

Değirmenci, üyelerinin uğradığı haksızlığı meşru zeminlerde her türlü imkanı değerlendirerek anlatacaklarını dile getirerek, "İş akitleri feshedilen 70 üyenin hem kıdem tazminatları ödenmediği hem de sendikal faaliyetlerden dolayı işlerine son verildiği için dava açtık. İnşallah bu arkadaşlarımızın, sendika avukatlarımız sayesinde bu davaları kazanarak işlerine dönüşleri sağlanmış olacak." diye konuştu.

Kaynak: AA

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