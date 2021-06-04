Hak-İş Genel Başkan Vekili Yıldız kamu toplu iş sözleşmesi protokolünün kapsamının zengin olduğunu söyledi
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Hak-İş Genel Başkan Vekili Yıldız kamu toplu iş sözleşmesi protokolünün kapsamının zengin olduğunu söyledi

Hak-İş Genel Başkan Vekili Yıldız kamu toplu iş sözleşmesi protokolünün kapsamının zengin olduğunu söyledi
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Hak-İş Genel Başkan Vekili Osman Yıldız, "2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü hazırlayarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunduk. Protokolü zengin kapsamda hazırladığımızı belirtmek istiyorum.

Hak-İş Genel Başkan Vekili Osman Yıldız, "2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü hazırlayarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunduk. Protokolü zengin kapsamda hazırladığımızı belirtmek istiyorum." dedi.

Yıldız, kentteki bir otelde Konfederasyona sendikaların bağlı şube başkanları ile bir araya geldi.

Hak-İş olarak 20 iş kolunda örgütlendiklerini belirten Yıldız, "Arkadaşlarımız ile toplantı yapıp onların sıkıntısını dinleyeceğiz. Sorunlarını çözeceğiz." ifadesini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde kurallarına uyarak açık kalmayı istediklerini dile getiren Yıldız, "Üretimi artırmayı, yolumuza devam etmeyi istedik. Pandeminin iş yerlerine getirdiği sıkıntılar olabiliyor. Toplu iş sözleşmeleri ile sıkıntılar olabiliyor. Şunu gördük; üretimimiz, ihracatımız, büyümemiz devam ediyor. Dolayısıyla doğru yolda olduğumuzu düşünüyoruz." diye konuştu.

Örgütlenme hızının önemine işaret eden Yıldız şunları kaydetti:

"Örgütlendiğimiz zaman o iş kolundaki sorunları görüşebiliyoruz. O iş kolundaki eksikleri ortaya koyabiliyoruz. 1 milyon taşeron işçimizin kadro almasında ön saflardaydık. 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü hazırlayarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunduk. Protokolü zengin kapsamda hazırladığımızı belirtmek istiyorum. Türk-İş Konfederasyonu ile karşılıklı anlayış ve üretmeye dayalı süreç gerçekleştirdik."

Hak-İş Genel Başkan Vekili Yıldız kamu toplu iş sözleşmesi protokolünün kapsamının zengin olduğunu söyledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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