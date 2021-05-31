Hak-İş Genel Başkan Vekili Yıldız, kamu sözleşme sürecinden umutlu Açıklaması
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Hak-İş Genel Başkan Vekili Yıldız, kamu sözleşme sürecinden umutlu Açıklaması

Hak-İş Genel Başkan Vekili Yıldız, kamu sözleşme sürecinden umutlu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel

Hak-İş Genel Başkan Vekili Osman Yıldız, 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü ile ilgili, "İki konfederasyon olarak çok güçlü bir birliktelikle bu sürece başladık.

Hak-İş Genel Başkan Vekili Osman Yıldız, 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü ile ilgili, "İki konfederasyon olarak çok güçlü bir birliktelikle bu sürece başladık. İnşallah bu süreci aynı şekilde birlikte yürüteceğiz. Bu birliktelik, bu sözleşme sürecinin sonuçlanmasına büyük katkı sağlayacak." dedi.

Türk-İş ve Hak-İş, 700 binden fazla kamu işçine 2021-2022'de yapılacak zammın belirleneceği görüşmeler öncesi ortak taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e sundu.

Hak-İş Genel Başkan Vekili Yıldız, Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda düzenlenen programda, diğer yıllardan farklı olarak bu yıl Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü sürecini Türk-İş ile birlikte yürüttüklerini belirtti.

Türkiye'nin Kovid-19 salgın sürecini başarıyla yürüttüğünü, bu başarıda çalışanların önemli payı bulunduğunu ifade eden Yıldız, şöyle konuştu:

"Başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm iş kollarındaki tüm işçiler büyük bir gayret ve fedakarlık sergiledi. Ekonomimizdeki büyüme biz çalışanların da katkı verdiği bir süreç. Bu sözleşmeyle kamu çalışanları için ortak bir standart getirmek istiyoruz. Bu doğrultuda, taleplerimizi yapıcı, düzenleyici ve makul düzeyde hazırladık. Geçmiş yıllardaki kamu çerçeve protokolüne ilave maddeler ortaya koyduk."

Yıldız, sözleşme sürecinin diyalogla hızlı bir şekilde sonuçlanmasını istediklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"İki konfederasyon olarak çok güçlü bir birliktelikle bu sürece başladık. İnşallah bu süreci aynı şekilde birlikte yürüteceğiz. Bu birliktelik, bu sözleşme sürecinin sonuçlanmasına büyük katkı sağlayacak. Makul talepler hazırlayıp sunduk. Sayın Bakanımızın da bu konuda önderlik yapıp, katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bu sözleşme sürecinin en kısa sürede başarıyla sonuçlanacağına inanıyorum."

Tüm kamu işçilerinin en düşük brüt ücretinin öncelikle 4 bin 800 liraya yükseltilmesini isteyen iki konfederasyon, 2021-2022 için ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talep etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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