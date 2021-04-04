Hak-İş, genç emekçileri ebru sanatıyla buluşturacak
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Hak-İş, genç emekçileri ebru sanatıyla buluşturacak

Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel
Hak-İş, genç emekçileri ebru sanatıyla buluşturacak

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle "Gençlerin Emeği Ebru'nun Renklerine Yansıyor" projesini hayata geçireceklerini bildirdi.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle "Gençlerin Emeği Ebru'nun Renklerine Yansıyor" projesini hayata geçireceklerini bildirdi.

Arslan, yazılı açıklamasında, kültür ve sanatın insan ve kurumların hayatını şekillendiren, yeni ve güzel bakış açıları kazandıran önemli bir alan olduğuna inandıklarını belirterek, Hak-İş'in tüm üye sendikaları ile kültür-sanat çalışmalarını artırarak sürdürdüğünü vurguladı.

Bünyelerindeki kültür-sanat komiteleri ile kültüre, sanata sendikal bakış açısını katmayı, kültür ve sanat ile sendikal hareketin içselleştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını, iş ve aile yaşamını kültürel ve sanatsal etkinliklerle uyumlulaştırmayı hedeflediklerini ifade eden Arslan, "Konfederasyonumuzun Kültür Sanat Komitesi aracılığıyla Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı destekleriyle özgün bir projeyi hayata geçiriyoruz. Yenilikçi bakış açımızla hayata geçirdiğimiz 'Gençlerin Emeği Ebru'nun Renklerine Yansıyor' projemizle ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz." bilgisini verdi.

Geleneksel sanatların, toplumda birlik ve bütünlük oluşturan, kültürel bağları güçlendiren, geçmiş ve gelecek arasında bağlantı kuran bir köprü niteliği taşıdığına inandıklarını belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Geleneksel sanatların en önemli dalı olan ve UNESCO tarafından somut olmayan kültürel miras listesinde yer alan ebru sanatını, üyemiz genç emekçiler, aileleri ve çocukları ile buluşturarak, geleneksel el sanatının yaşatılmasına, gençlere aktarılmasına, tarihi ve geleceğine sahip nesiller yetiştirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Proje kapsamında 8-9 ve 12 Nisan'da konfederasyonumuzda ebru eğitimleri gerçekleştirilecek. Ebrunun tarihi hakkında bilgi verilecek. Hak-İş'li genç emekçiler, eş ve çocukları ebru ustalarının gözetiminde ebru yapmayı deneyimleyecek. Eğitimlerin ardından genç emekçilerin yaptığı ebrulardan oluşan 'Gençlerin Emeği Ebru' sergisinin açılışı ve projenin kapanış toplantısı gerçekleştirilecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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