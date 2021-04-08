HAK-İŞ ebru sanatını gençlerle buluşturuyor

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Kültür Sanat Komitesi, 'Gençlerin Emeği Ebrunun Renklerine Yansıyor' projesi ile ebru sanatını gençlerle buluşturuyor.

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Kültür Sanat Komitesi, 'Gençlerin Emeği Ebrunun Renklerine Yansıyor' projesi ile ebru sanatını gençlerle buluşturuyor.

HAK-İŞ Kültür Sanat Komitesi Başkanı Birsen Çiçek Odabaşı ve HAK-İŞ Genel Başkan Vekili Osman Yıldız'ın katıldığı projenin açılışında ebru sanatını tanıtan kısa film gösterimi yapıldı. Ardından Komite Başkanı Odabaşı ve Genel Başkan Vekili Yıldız, ebru hocası Ayşegül Akyürek eşliğinde ebru sanatını icra ettiler.

Gençlik ve Spor Bakanlığına desteklerinden dolayı teşekkür eden HAK-İŞ Kültür Sanat Komitesi Başkanı Birsen Çiçek Odabaşı, "HAK-İŞ olarak Kültür Sanat Komitemiz aracılığıyla artan bir etkinlikle kültür-sanat çalışmalarımızı sürdürüyor, kültür ve sanatla sendikal hareketin içselleştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına öncülük ediyoruz. Geleneksel sanatların en önemli dalı olan ve UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan ebru sanatını gençlerle buluşturmak ve gençlerin emeğini ebrunun renklerine yansıtmak için bir yola çıktık. Bizler, hayatın her alanında üreten, emek verenler olarak ebru sanatındaki emeği de görmelerini istedik. Gençlere yönelik olarak gerçekleştirdiğimiz projemizle genç emekçilerin ve üyelerimizin çocuklarının geleneksel sanatlarımızdan olan ebru sanatını tanımaları ve sanata yönelmelerine öncülük etmeyi, gençlerin emeğini ebruya yansıtmayı amaçlıyoruz" dedi.

"Yapılan işleri programlı, düzenli ve sistematik yapmak son derece önemli"

Yapılan işleri programlı, düzenli ve sistematik yapmanın önemli olduğundan bahseden HAK-İŞ Genel Başkan Vekili Osman Yıldız ise, "Bugün güzel bir projeyi başlatmış bulunduk. Bu projeyi hayata geçirme konusunda gayretlerinden dolayı, başarılarından dolayı Kültür Sanat Komite başkanına teşekkür ediyorum. HAK-İŞ olarak projeleri yaşatmak, projeleri gerçekleştirmek gibi önemli bir önceliğimiz var. Yapılan işleri programlı, düzenli ve sistematik yapmak son derece önemli. Aslında kültürel olarak da bu geliştirmemiz gereken bir konu. Hangi açıdan bakarsak bakalım bizim için eğitimin önemli bir unsur olduğunu belirtmemiz gerek" diye konuştu.

"Bizim için eğitimli olmak geleceğe yönelik hazırlanmak demektir"

Eğitimli olmanın geleceğe yönelik hazırlanmak olduğunu söyleyen Yıldız, "Bizim için eğitim vazgeçilmez bir noktadadır. Türkiye'deki eğitim anlayışı savsaklamak ya da pasif olmak anlamında biz anlamıyoruz. Eğitimi içselleştirmek, yaşanabilir, uygulanabilir ve etkin kullanılabilir olarak düşünüyoruz. Bütün eğitim anlayışımızı buna göre dizayn ediyoruz. Et ile kemiğe büründük. Bunların en temelinde eğitimin önemi vardır. Buna önce biz inanıyoruz, sonra hayata geçirmeye çalışıyoruz. HAK-İŞ Federasyonunun mesleki yeterlilik kurumunda kuruluşundan itibaren bulunması, buraya katkı vermesi tesadüfi bir olay değildir. HAK-İŞ Federasyonunun çalışmalarına, eğitimlerine baktığımızda, sendikalardaki aileye, topluma hatta bütün insanlığa yönelik konuların işlendiğini görüyoruz. Bizim için eğitimli olmak geleceğe yönelik hazırlanmak demektir. Sendikacılığı çok basit çok yüzeysel Avrupa'dan ithal edilen bir unsur olarak anlamıyoruz. Sendikacılığın kuruluşundan bu zamana kadar ortaya çıkan değerleri çok önemli buluyoruz. Türk milleti olarak medeniyetin temsilcisi olarak bizim bu değerleri kendi kültürümüzle, kendi inancımızla, kendi anlayışımızla bütünleştirmemiz gerekiyor" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı