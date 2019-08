Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, CHP ve HDP'nin seçimi kazandığı belediyelerde sorunlar yaşandığını vurgulayarak, "Hak-İş'e karşı bir savaş verilmektedir. Biz bu mücadeleyi geçmişte de yaşadık. Türkiye'nin her yerinde işçileri sokağa atan belediye başkanlarına karşı soylu bir direnişi gerçekleştiriyoruz." dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa İnsan Kaynakları Taahhüt, Eğitim, Danışmanlık Hizmetleri, İmar İnşaat ve Tic. Ltd. (BİNTED) şirketinde çalışanların haklarını güvence altına alan toplu iş sözleşmesi (TİS), Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Arslan'ın katıldığı törenle imzalandı.

Arslan, törende yaptığı konuşmada, TİS'le ilgili verilen sözlerin tutulmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Sendika olarak adaletin, haklının yanında olmak ve hakkı teslim etmek ile bu ülke için çalışan herkesi destekleme zorunluluklarının olduğunu belirten Arslan, "Bizler sendikal mücadeleyi haklı ve hak çizgisinde yapmaya çalışıyoruz. İsmimiz de buradan geliyor. Hak-İş'in 43. yılını tamamladığımız tarihi yürüyüşü, hep onurlu duruşlarla dolu. Bu duruşların bir başka dönemini de bugünlerde yaşıyoruz." diye konuştu.

Arslan, CHP'nin seçim sonrasında kazandığı belediyelerle ilgili çalışanlara ciddi sorunlar yaşattığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Şu ana kadar 20 bine kadar arkadaşımız sendikalarımızdan zorla, tehditlerle, baskıyla, sürgünlerle istifa ettirildi. İstifa etmeyenler işten çıkarılmakta. Binlerin üzerinde arkadaşlarımız işlerini aşlarını kaybetmiş durumda. Yüzlerce arkadaşımız sendikadan istifa etmediği için sürgünlere muhatap olmaktadır. Hak-İş'e karşı bir savaş verilmektedir. Biz bu mücadeleyi geçmişte de yaşadık. Türkiye'nin her yerinde işçileri sokağa atan belediye başkanlarına karşı soylu bir direnişi gerçekleştiriyoruz. Bolu'dan kaybettiğimiz arkadaşlarımızla Ankara'ya 200 kilometrelik yolu yürüyerek aştık. Haklarımız, ekmeğimiz ve emeğimiz için mücadeleyi sürdürüyoruz. Keşke bugün 20 binin üzerindeki üyemizin, CHP ve HDPli belediyelerde toplu sözleşme bekledikleri dönemde, onların da sözleşmelerini Bursa'daki gibi imzalayabilseydik. Ne yazık ki, toplu sözleşme yetkisi aldığımız belediyelerde ve şirketlerde muhatap bulamıyoruz."

Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş da verilen sözlerin gerçekleşmesi anlamına gelen sözleşmenin hayırlı olmasını diledi.

15 Mart 2019 ila 15 Mart 2021 tarihlerini kapsayan anlaşmadan 5 bin personelin yararlanacağı aktaran Aktaş, "Büyükşehir çalışanları arasında artık ayrım kalmadı. Sözleşmeli personelin idari maddelerle ilgili çalışma düzeni kadrolu çalışanlarla eşitlendi. Normal şartlarda sözleşme şartlarına dahil olmayan bin kadar güvenlik personeli de sözleşme kapsamında aynı haklardan yararlanacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA