Hak-İş Başkanı Arslan: "Türkiye'nin içinden geçtiği zor süreçlerin farkındayız"
Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü imza töreni Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan'ın konuşması ANKARA - Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hak-İş 2019-2020 Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nü imzaladı.
22.08.2019 17:35
Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü imza töreni
Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan'ın konuşması
ANKARA - Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hak-İş 2019-2020 Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nü imzaladı.
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Kaynak: AA