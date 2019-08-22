Hak-İş Başkanı Arslan: "Türkiye'nin içinden geçtiği zor süreçlerin farkındayız"

Hak-İş Başkanı Arslan: "Türkiye'nin içinden geçtiği zor süreçlerin farkındayız"

Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü imza töreni Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan'ın konuşması ANKARA - Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hak-İş 2019-2020 Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nü imzaladı.

22.08.2019 17:35
Hak-İş Başkanı Arslan:

Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü imza töreni

Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan'ın konuşması

ANKARA - Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hak-İş 2019-2020 Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nü imzaladı.

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Hak-İş Başkanı Arslan:
Kaynak: AA
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