Hak-İş Başkanı Arslan: "Özel Sözleşmeli Personel Statüsünü Asla Kabul Edemeyiz"
- Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan'ın konuşması ANKARA - Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, İşçilerin ve İşverenlerin Kapasitelerinin Sosyal Diyalog Yaklaşımıyla Artırılması Teknik Destek Projesi kapanış toplantısında konuştu.
- Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan'ın konuşması ANKARA - Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, İşçilerin ve İşverenlerin Kapasitelerinin Sosyal Diyalog Yaklaşımıyla Artırılması Teknik Destek Projesi kapanış toplantısında konuştu.