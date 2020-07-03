Hak-İş Başkanı Arslan'dan ITUC Genel Sekreteri'ne "Filistin" teşekkürü Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreteri Sharan Burrow'a "İsrail'in ilhak planının engellenmesi" için gösterdiği destek için teşekkür etti.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreteri Sharan Burrow'a "İsrail'in ilhak planının engellenmesi" için gösterdiği destek için teşekkür etti.

Hak-İş'ten yapılan yazılı açıklamada, Arslan'ın Burrow'a mektup yazdığı belirtildi.

Arslan mektubunda Burrow'a, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Batı Şeria'daki yasadışı Yahudi yerleşim yerleri ile Ürdün Vadisinin 1 Temmuz tarihinden itibaren ilhak edileceği ile alakalı planına karşı ITUC olarak göstermiş olduğunuz tepkiden duyduğum memnuniyeti ve samimi desteğimizi belirtmek için yazıyorum." ifadelerine yer verdi.

İsrail'in Filistin toprakları üzerindeki işgal ve ilhak planlarıyla Filistin halkının yok edilmesi pahasına, kendi geleceğini güvence altına almaya çalıştığına işaret eden Arslan, şunları kaydetti:

"Hak-İş Konfederasyonu ve başkanlık ettiğim Uluslararası Kudüs ve Filistin'e Destek Sendikalar Birliği olarak, Filistin topraklarında, başkenti Kudüs olan, bağımsız Filistin Devleti kuruluncaya kadar çalışmaya devam edeceğimizi, Filistin halkının kabul etmeyeceği hiçbir planı desteklemeyeceğimizi bir kez daha ilan ediyor ve bu mücadele yolunda ITUC gibi bir desteğin bulunmasının memnuniyetini yaşıyoruz. Dayanışmanız takdir edilmektedir."

ITUC Genel Sekreteri Burrow da Arslan'ın mektubuna cevaben yolladığı mesajda, "Dayanışmanız gerçekten çok takdir edilmektedir. Tüm meslektaşlarımıza sevgilerimle." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA