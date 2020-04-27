Hak-İş Başkanı Arslan'dan "1 Mayıs Haftası kutlamaları" açıklaması Açıklaması
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Hak-İş Başkanı Arslan'dan "1 Mayıs Haftası kutlamaları" açıklaması Açıklaması

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, 1 Mayıs kutlamalarına ilişkin bir yeniliğe imza attıklarını belirterek, "27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında beş gün boyunca Emek ve Dayanışma Günü'nü dijital ortamlardan ve sosyal medyadan yapılacak paylaşımlarla '1 Mayıs Haftası' olarak kutlayacağız.

Hak-İş Başkanı Arslan'dan
27.04.2020 16:06 | Son Güncelleme: 27.04.2020 16:06

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, 1 Mayıs kutlamalarına ilişkin bir yeniliğe imza attıklarını belirterek, "27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında beş gün boyunca Emek ve Dayanışma Günü'nü dijital ortamlardan ve sosyal medyadan yapılacak paylaşımlarla '1 Mayıs Haftası' olarak kutlayacağız." ifadesini kullandı.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, konfederasyonun 1 Mayıs kutlamalarına ilişkin bilgi verdi.

1 Mayıs'ın çalışma hayatının sorunlarının gündeme geldiği, taleplerin yüksek sesle dile getirildiği önemli bir gün olduğuna işaret eden Arslan, Hak-İş olarak, etkin 1 Mayıs kutlanmasına büyük önem verdiklerini bildirdi. Arslan, şunları kaydetti:

"27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında beş gün boyunca Emek ve Dayanışma Günü'nü dijital ortamlardan ve sosyal medyadan yapılacak paylaşımlarla '1 Mayıs Haftası' olarak kutlayacağız. Bu açıdan bir yeniliğe de imza atıyoruz. Daha fazla dayanışma, daha çok emek ve daha güçlü Türkiye için emekçilerimizin taleplerini, mesajlarımızı tüm platformlardan ileteceğiz. Bu zor günler bittiğinde binlerce emekçi kardeşimizle alanlarda en coşkulu şekilde buluşacağız. 2020 1 Mayıs Haftası kapsamında hazırladığımız 1 Mayıs bildirimizi ve afişlerimizi teşkilatımızın ve kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. Hak-İş olarak dijital platformlarda, ekranlarda, valiliklerin izin vermesi halinde sınırlı sayıdaki üyelerimizle illerin meydanlarında, üretime devam eden iş yerlerimizde ve her yerde olacağız, 1 Mayıs'ı taleplerimizi ilettiğimiz bir gün olarak kutlayacağız."

Çalışma hayatına ilişkin görüşler

Hak-İş'in 1 Mayıs Haftası kapsamında hazırladığı, çalışma hayatına ilişkin talep ve önerilerinin yer aldığı 1 Mayıs Bildirisi'nde ise şu görüş ve talepler yer aldı:

"Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşullarının daha da esnetilmesini istiyoruz. Bu süreçte uygulanan fesih yasaklarını olumlu buluyoruz. Bununla birlikte ücretsiz izin uygulamasının istismar edilmesine hayır diyoruz. Bütün sağlık emekçilerimiz için eşit haklar istiyoruz. Taşerondan kadroya geçen emekçilerin TİS sürelerinin öne çekilmesini istiyoruz. Geçici ve mevsimlik işçilerin sorunlarının çözümünü istiyoruz. Tüm emekçilerimiz için daha fazla iş güvencesi istiyoruz. Örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz. İş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin daha da yaygınlaştırılmasını istiyoruz."

Kaynak: AA

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