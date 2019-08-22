Hak-İş Başkanı Arslan: "Birlikte sorunları çözme iradesini çok önemli buluyoruz"
Hak-İş 2019-2020 Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan'ın konuşması ANKARA - Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hak-İş 2019-2020 Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nü imzaladı.
22.08.2019 17:44
Hak-İş 2019-2020 Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü
Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan'ın konuşması ANKARA - Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hak-İş 2019-2020 Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nü imzaladı.
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Kaynak: AA