Hak-İş 2023 vizyonunu belirledi

15.08.2019 11:17

Hak-İş, 2019-2023 vizyonu kapsamında çalışma hayatı ve Türkiye'nin temel sorunlarına ilişkin politika ve çözüm önerilerini içeren 90 maddelik yol haritası belirledi.

Konfederasyonun 10-11 Temmuz'daki 14. Olağan Genel Kurulunda, 2023'e yönelik yol haritası için de önemli çalışmalar yürütüldü.

Bu kapsamda, çalışma hayatı başta olmak üzere ulusal ve uluslararası alandaki konu ve sorunları inceleyen, analiz eden, çözümler ve politikalar üreten, diyaloga ve bilimsel anlayışa dayalı kapsamlı bir sendikal anlayışı ortaya koyan kararlar alındı.

Genel kurulda alınan kararlar, "Sendikal yaklaşım", "kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi", "sendikal hareket ve çalışma hayatına yaklaşım", "Türkiye'nin demokratik, sosyal, ekonomik ve siyasi gelişimine yönelik yaklaşım" ve "küresel sendikal bakış açısı ve dış politika konularına ilişkin yaklaşım" başlıkları altında toplam 90 maddeden oluştu.

"Bütün işçileri Hak-İş'e üye olmaya davet ediyoruz"

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 90 maddelik kararların kendileri için büyük bir kazanım olduğunu belirtti.

Kararların genel kurulda oy birliğiyle alındığını vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"Her alanda neler yapmamız gerektiğini bize gösteren, adeta bir manifesto niteliğinde kararlar aldık. Kıdem tazminatından, asgari ücrete, kayıt dışı istihdamdan düzenli asgari gelir desteği uygulamasına, istihdam stratejisinden mesleki eğitime, kadınların, engellilerin ve gençlerin istihdamından örgütlenmesine, çocuk işçiliğinden ailenin korunmasına, KKTC'nin bütünlüğü ve güvenliğinin teminat altına alınmasından Türkiye'nin dış politikasına, emeklilikte yaşa takılanlardan, terör ve göçmen sorununa kadar çalışma hayatı başta olmak üzere ulusal ve uluslararası alandaki konu ve sorunları inceleyen, analiz eden, çözümler ve politikalar üreten kapsamlı bir sendikal anlayışı ortaya koyduk."

Arslan, kararların içeriğini en kısa sürede bir kitapçıkta toplayıp teşkilatları ve kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirerek, "Bu vizyonumuzun, Türkiye Cumhuriyetimizin 100. yılına denk gelmesi bakımından ayrıca onur ve gurur duyuyoruz. Hak-İş olarak, ülkemizin Cumhuriyetin 100. yılında dünyaya örnek 10 ülke arasında yer alması için çaba sarf ediyoruz. Bütün işçileri Hak-İş'e bağlı sendikalarımıza üye olmaya ve geleceğe daha güçlü bir şekilde yürümeye davet ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA