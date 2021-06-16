Hak İnsani Yardım Derneğinden 6 ülkeye kurban yardımı
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Hak İnsani Yardım Derneğinden 6 ülkeye kurban yardımı

Hak İnsani Yardım Derneğinden 6 ülkeye kurban yardımı
Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan - Haberler | Güncel

Hak İnsani Yardım Derneği, 2021 yılı kurban organizasyonunu Afrika, Asya ve Orta Doğu'da gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Hak İnsani Yardım Derneği, 2021 yılı kurban organizasyonunu Afrika, Asya ve Orta Doğu'da gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Bu seneki kurban organizasyonunu Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 16 ülkede gerçekleştirecek olan dernek, hisse bedellerini Afrika ülkeleri için 750 TL, Asya, Ortadoğu ülkeleri ve Türkiye için 1400 TL olarak belirledi.

Kurbanları, bayramın 3. gününe kadar İslami kurallara göre kesecek olan dernek görevlileri, SMS ile kurban kesim videolarını ve bilgilerini bağışçılarına ulaştıracak.

Bağışlar, hakinsaniyardim.org.tr adresinden, ilgili hesap numaralarına EFT/Havale yoluyla ve dernek merkezinden yapılabilecek.

Hak İnsani Yardım Derneğinden 6 ülkeye kurban yardımı
Hak İnsani Yardım Derneğinden 6 ülkeye kurban yardımı
Hak İnsani Yardım Derneğinden 6 ülkeye kurban yardımı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan

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