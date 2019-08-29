Hak edip atanamayana KDK'dan hızlı çözüm

29.08.2019 10:45

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), hak ettiği halde atanamayan vatandaşların haklarını savunmaya devam ediyor. Hakkari'de 8 aydır atanamayan vatandaşa ümit olan KDK, İzmir'de de 60 günlük arşiv ve güvenlik soruşturması biten vatandaşın göreve başlamasında yardımcı oldu.



KDK, atanmaya hak kazanan fakat iş başı yapamayan vatandaşların problemlerini çözmeye devam ediyor. 2018 yılında sözleşmeli büro personeli olarak Hakkari İŞKUR İl Müdürlüğünde çalışmaya hak kazanan vatandaş, 8 aydır iş başı yapamayınca KDK'ya başvurdu. KDK, başvuru üzerine Hakkari İŞKUR İl Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı ile görüşerek konunun çözümü için çalışma başlattı. Yapılan görüşmeler neticesinde başvuranın bir süredir devam eden güvenlik soruşturması hızlandırılarak sonuca ulaşıldı ve atamanın önünde herhangi bir engel olmadığı tespit edildi.



KDK'ya atamayla ilgili bir şikayet de İzmir'den geldi. İŞKUR üzerinden Sağlık Bakanlığı taşra teşkilat birimlerinde çalışmak üzere diş protez ön lisans mezunu olarak başvuru yapan vatandaş, mülakatı asil olarak kazanıp İzmir İl Sağlık Müdürlüğüne istenen gerekli evraklarını teslim etti. 60 günlük arşiv ve güvenlik soruşturma süresinin dolmasına rağmen Sağlık Bakanlığı Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi'nde (ÇKYS) adının yer almadığını söyleyen başvurucu, atamasının yapılması için KDK'dan yardım talep etti. KDK'nın şikayeti inceleyerek Sağlık Bakanlığı ile görüşmesi sonucunda vatandaş Bornova Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Baştabipliğinde görevlendirilerek çalışmaya başladı. - ANKARA

Kaynak: İHA