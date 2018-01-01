Hak Aramak İçin Ankara'ya Yürüyüş Başlattı

Hak aramak için Ankara'ya yürüyüş başlattı

Gaziantep'teki Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği seçimlerine müdahale edildiğini ve baskı yüzünden adaylıktan çekildiğini iddia eden Osmaniyeli Osman Türkman, olağanüstü kongre talepleri de kabul edilmeyince haksızlığa uğradıklarını ileri sürüp Ankara'ya yürüyüş başlattı



OSMANİYE - Osmaniyeli Osman Türkman, Gaziantep'teki Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği seçimlerine müdahale edildiğini ve baskı yüzünden adaylıktan çekildiğini iddia ederek, olağanüstü kongre talepleri de kabul edilmeyince haksızlığa uğradıklarını ileri sürüp Ankara'ya yürüyüş başlattı.

Osmaniye'de başlayan yürüyüş öncesi kendisine destek veren bir grup çoban ile açıklama yapan Osman Türkman (44), Gaziantep'te bulunan 4 bin 691 üyesi olan Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği'nin 2014 yılı Haziran ayındaki seçiminde kargaşa çıkarılarak seçimin iptal edildiğini, Kasım ayındaki ikinci seçimde de uygulanan baskılar nedeniyle adaylıktan çekilmek zorunda kaldığını ileri sürdü.

Aradan 3 yıl geçtiğini ve üyelerin mevcut yönetimden memnun olmamasından dolayı Birliğin 538 üyesinin Anayasal haklarını kullanarak noter aracılığıyla olağanüstü kongre talebinde bulunduğunu belirten Türkman, ancak Birlik yönetiminin kongre talebini reddettiğini vurguladı. Türkman, şöyle devam etti:

"Zor şartlarda, dağ başlarında hayvancılık yapmaya çalışan, mera sorunu, yem sorunu, çoban sorunu yaşayan, hayvancılığı bırakmamak için mücadele eden, ayaklarındaki çamur, ellerindeki nasır, alınlarındaki ter, kazanmış oldukları her kuruşun analarının ak sütü gibi helal olduğunun göstergesi olan çobanların seçimlerine neden müdahale ederler anlamış değiliz. Haksızlıklar karşısında ya susacağız, ya da 'Haksızlık karşısında susarsanız, hakkınız ile beraber şerefinizi de kaybedersiniz' diyen Hz. Ali'nin sözünü kendimize örnek alıp hak yerini bulana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Geldiğimiz nokta itibarıyla şunu bir daha gördük ki yukarıda kefenini giyip tüm dünyada şer odakları ile mücadele eden ümmetin umudu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, aşağıda ise bayrak inmesin, ezan dinmesin, vatan bölünmesin diyen millet var. Bundan dolayı Gaziantep'te yaşanmakta olan bu haksızlığı Cumhurbaşkanımıza duyurmak için Ankara'ya yaya olarak yürümeye başlayacağız. Yaklaşık 700 kilometrelik bu zorlu yolu mevsim şartları elverirse günde 30 kilometre yürüyerek 20-25 günde tamamlamaya çalışacağız."