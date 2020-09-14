HAK akreditasyonuna KOSGEB'den destek
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HAK akreditasyonuna KOSGEB'den destek

Helal Akreditasyon Kurumunun (HAK) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile iş birliği çerçevesinde, akreditasyon belgelendirme ücretleri işletmeler için ek maliyet getirmeyecek ve KOSGEB destekleri kapsamında geri alınabilecek.

HAK akreditasyonuna KOSGEB'den destek
14.09.2020 15:51 | Son Güncelleme: 14.09.2020 15:54

Helal Akreditasyon Kurumunun (HAK) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile iş birliği çerçevesinde, akreditasyon belgelendirme ücretleri işletmeler için ek maliyet getirmeyecek ve KOSGEB destekleri kapsamında geri alınabilecek.

HAK'tan yapılan açıklamaya göre, Kurum, İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) bağlı kuruluşu olan İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) standardizasyon yaklaşımı çerçevesinde helal ürün ve hizmet belgelendirmesinin akreditasyon faaliyetlerini yürütüyor.

HAK'a yurt içinden ve dışından gelen helal akreditasyon başvuruları uluslararası alanda kabul gören SMIIC helal standardizasyon yaklaşımı uyarınca işleme alınıyor. Bu başvurular hem SMIIC standartları hem de ilgili ulusal mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenerek, yapılan denetim ve değerlendirilme neticesinde ilgili standartlara göre helal belgesi düzenlediği tespit edilen kuruluşlar akredite ediliyor.

Gerek Türkiye'de gerekse dünyada helal belgelendirmesi alanında güvenilir akreditasyon mekanizması kurulması çalışmaları çerçevesinde, HAK ve HAK tarafından akredite edilmiş kurum ile kuruluşlardan alınacak belgeler, KOSGEB'in "İşletme Geliştirme Destek Programı - Belgelendirme Desteği" kapsamına alındı.

Böylelikle HAK ve HAK tarafından akredite edilmiş kurum ile kuruluşlardan alınacak belgelerin yanı sıra, müracaat ve dosya inceleme, tetkik, denetim ve test ücretleri de destek üst limitleri dahilinde yüzde 60 oranında desteklenecek.

"İşletmeler ihracat açısından ellerini daha da güçlendirecek"

Açıklamada ayrıca, HAK Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Soylu'nun konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verildi. Soylu, "Atılan bu adımla işletmeler, içinden geçtiğimiz küresel pandemi döneminde ekonomik açıdan bir nebze de olsa rahatlarken, özellikle ihracat açısından ellerini daha da güçlendirecek. İşletmelerimizin, tanınırlığı ve geçerliği olan helal belgelerine sahip olması ülke olarak pazardaki yerimizi kuvvetlendirecek." ifadelerini kullanarak, kararın tüm işletmeler için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA

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