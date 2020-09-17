Hajduk Split hangi ülkenin takımı? Hajduk Split nerenin takımı? Hajduk Split'te hani oyuncuar ve tkenik direktörü kim?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hajduk Split hangi ülkenin takımı? Hajduk Split nerenin takımı? Hajduk Split'te hani oyuncuar ve tkenik direktörü kim?

Hırvatistan'ın başarılı takımlarından sporseverlerin merak konusu oldu. Peki, Hajduk Split nerenin takımı? Hajduk Split'te hani oyuncuar ve tkenik direktörü kim? Hajduk Split hangi ülkenin takımı?

Hajduk Split hangi ülkenin takımı? Hajduk Split nerenin takımı? Hajduk Split'te hani oyuncuar ve tkenik direktörü kim?
17.09.2020 20:19 | Son Güncelleme: 17.09.2020 20:24

Avrupa'da ve kendi liginde gösterdiği başarılarla hafızalarda yer edinen Hajduk Split, sporseverlerin ilgi odağı oldu. Hajduk Split hakkında, Hajduk Split hangi ülkenin takımı? Hajduk Split nerenin takımı? Hajduk Split'te hani oyuncuar ve tkenik direktörü kim, konuarı araştırıldı.

HAJDUK SPLİT HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Arena/Stadyum: Poljud Stadyumu

Teknik direktör: Igor Tudor

Temsil ettiği yer: Split, Hırvatistan

Kuruluş tarihi: 13 Şubat 1911, U Fleku, Prag, Çekya

Hajduk Split, Hırvatistan'ın Split şehrinde kurulmuş ve Dinamo Zagreb ile birlikte Hırvat futbolunun tanınan iki futbol kulübünden biridir.

Dalmaçya bölgesinin en önemli şehri olan Split şehrinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Kulüp, 13 Şubat 1911 tarihinde Prag şehrindeki bir barda kurulmuştur. Prag'ın iki takımı Sparta Prag ve Slavia Praha arasında oynanan bir futbol maçını izledikten sonra bir barda toplanan Splitli birkaç genç, bir futbol takımı kurmaya karar verirler ve Osmanlılara karşı mücadele vermiş olan Hırvat haydutları demek olan "Hajduk" adını benimserler.

1970'li yıllarında altın çağını yaşayan kulüp, 1979'dan beri maçlarını Poljud Stadyumu'nda oynamaktadır. Torcida adında ünlü bir taraftar grubuna sahiptir. Taraftarları takımlarına "Beyazlar" anlamında "Bili" diye hitap ederler. "Denizin Efendileri" taraftarlarının kullandığı diğer bir lakaptır.

Ülkesinin en başarılı kulüplerinde olan Hajduk Split, Avrupa Kupaları'nda üç kez en sonu 1995 yılında olmak üzere Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kadar çıkmıştır. Ayrıca 1973'te UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda ve 1984'te UEFA Kupası'nda yarı finale çıkmıştır.

Hajduk Split ayrıca genç takımdan çıkardığı futbolcularla ünüldür ve bu kulübün altyapısından çıkan pek çok oyuncu Avrupa'nın önde gelen takımlarında forma giymektedir. Bunlardan bazıları ve oynadığı takımlar: Alen Bokšic (Juventus, Middlesbrough), Robert Jarni (Juventus, Real Madrid), Slaven Bilic (Karlsruhe, Everton), Igor Štimac (West Ham), Milan Rapaic (Fenerbahçe, Perugia, Standard Liège), Igor Tudor (Juventus), Ivica Šurjak (Paris SG), Luka Peruzovic (Anderlecht), Aljoša Asanovic, Ivan Buljan (Hamburger SV) ve Zlatko Vujovic (Bordeaux).

İlgili Haberler

Neftçi-Galatasaray maçı ne zaman? Neftçi-Galatasaray maçı saat kaçta? Neftçi-Galatasaray maçı hangi kanalda?
Neftçi-Galatasaray maçı ne zaman? Neftçi-Galatasaray maçı saat kaçta? Neftçi-Galatasaray maçı hangi kanalda?
Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı? 8 Eylül MasterChef'te hangi yemekler yapıldı? Masterchef eleme adayları kim oldu?
Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı? 8 Eylül MasterChef'te hangi yemekler yapıldı? Masterchef eleme adayları kim oldu?
Yasin Öztekin kimdir? Yasin Öztekin kaç yaşında, nereli? Yasin Öztekin babası kim?
Yasin Öztekin kimdir? Yasin Öztekin kaç yaşında, nereli? Yasin Öztekin babası kim?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Devlet Bahçeli Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Şeyma Subaşı Hatice Çarpar
Spor Babel Tisserand Fatih Terim Metin Oktay Mbaye Diagne
Daha Fazla Çocuk Avrupa Halil Sezai Türk Lirası
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hajduk Split hangi ülkenin takımı? Hajduk Split nerenin takımı? Hajduk Split'te hani oyuncuar ve tkenik direktörü kim? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.9.2020 20:31:52. #1.15#
title