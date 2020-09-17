Hajduk Split hangi ülkenin takımı? Hajduk Split nerenin takımı? Hajduk Split'te hani oyuncuar ve tkenik direktörü kim?

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HAJDUK SPLİT HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Arena/Stadyum: Poljud Stadyumu

Teknik direktör: Igor Tudor

Temsil ettiği yer: Split, Hırvatistan

Kuruluş tarihi: 13 Şubat 1911, U Fleku, Prag, Çekya

Hajduk Split, Hırvatistan'ın Split şehrinde kurulmuş ve Dinamo Zagreb ile birlikte Hırvat futbolunun tanınan iki futbol kulübünden biridir.

Dalmaçya bölgesinin en önemli şehri olan Split şehrinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Kulüp, 13 Şubat 1911 tarihinde Prag şehrindeki bir barda kurulmuştur. Prag'ın iki takımı Sparta Prag ve Slavia Praha arasında oynanan bir futbol maçını izledikten sonra bir barda toplanan Splitli birkaç genç, bir futbol takımı kurmaya karar verirler ve Osmanlılara karşı mücadele vermiş olan Hırvat haydutları demek olan "Hajduk" adını benimserler.

1970'li yıllarında altın çağını yaşayan kulüp, 1979'dan beri maçlarını Poljud Stadyumu'nda oynamaktadır. Torcida adında ünlü bir taraftar grubuna sahiptir. Taraftarları takımlarına "Beyazlar" anlamında "Bili" diye hitap ederler. "Denizin Efendileri" taraftarlarının kullandığı diğer bir lakaptır.

Ülkesinin en başarılı kulüplerinde olan Hajduk Split, Avrupa Kupaları'nda üç kez en sonu 1995 yılında olmak üzere Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kadar çıkmıştır. Ayrıca 1973'te UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda ve 1984'te UEFA Kupası'nda yarı finale çıkmıştır.

Hajduk Split ayrıca genç takımdan çıkardığı futbolcularla ünüldür ve bu kulübün altyapısından çıkan pek çok oyuncu Avrupa'nın önde gelen takımlarında forma giymektedir. Bunlardan bazıları ve oynadığı takımlar: Alen Bokšic (Juventus, Middlesbrough), Robert Jarni (Juventus, Real Madrid), Slaven Bilic (Karlsruhe, Everton), Igor Štimac (West Ham), Milan Rapaic (Fenerbahçe, Perugia, Standard Liège), Igor Tudor (Juventus), Ivica Šurjak (Paris SG), Luka Peruzovic (Anderlecht), Aljoša Asanovic, Ivan Buljan (Hamburger SV) ve Zlatko Vujovic (Bordeaux).