Haiti ve Umman Batı Sahra'da konsolosluk açtı
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Haiti ve Umman Batı Sahra'da konsolosluk açtı

14.12.2020 16:47 | Son Güncelleme: 14.12.2020 16:51
Haiti ve Umman Batı Sahra'da konsolosluk açtı

Haiti ve Umman, Fas yönetimi ile Polisario Cephesi arasında anlaşmazlığın yaşandığı Batı Sahra'da konsolosluk açtı.

Haiti ve Umman, Fas yönetimi ile Polisario Cephesi arasında anlaşmazlığın yaşandığı Batı Sahra'da konsolosluk açtı.

Fas Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Haiti'nin, Batı Sahra'nın Ed-Dahle kentinde konsolosluk açtığı belirtildi.

Haiti'nin Arap ve Afrika ülkeleri dışında Batı Sahra'da konsolosluk açan ilk ülke olduğu vurgulandı.

Açılış töreninin Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita'nın katılımıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.

Fas Dışişleri Bakanlığı ayrıca Umman'ın ise Batı Sahra'nın Uyun kentinde konsolosluk açtığını duyurdu.

Umman Konsolosluğunun açılışının da Fas Dışişleri Bakanı Burita ile Ummanlı mevkidaşı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyani'nin katılımıyla gerçekleştiği belirtildi.

Umman ve Haiti'yle birlikte Uyun'da 10 ve Ed-Dahle'de 8 olmak üzere Batı Sahra'da konsolosluk açan ülkelerin sayısı 18'e yükseldi.

Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de, BM'nin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Khalid Mejdoup

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