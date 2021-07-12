Haiti Devlet Başkanı Moise'ye suikastte önemli gelişme

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye düzenlenen suikastte kilit role sahip olduğu iddia edilen Haiti doğumlu ABD'de doktorluk yapan Christian Emmanuel Sanon gözaltına alındı.

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye düzenlenen suikastte kilit role sahip olduğu iddia edilen Haiti doğumlu ABD'de doktorluk yapan Christian Emmanuel Sanon gözaltına alındı.

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise, 7 Temmuz'da başkent Port Au Prince'deki özel rezidansında kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Suikastın ardından başlatılan soruşturmada polis, suikast ekibinin 26 Kolombiyalı ve 2 Haiti doğumlu ABD'liden oluştuğunu belirtmiş, geçtiğimiz günlerde ise 2'si Haiti doğumlu ABD'li olmak üzere 17 şüphelinin gözaltına alındığı açıklanmıştı.

Haiti Emniyet Genel Müdürü Leon Charles yaptığı açıklamada, ABD'nin Florida eyaletinde doktor olan Haiti doğumlu 63 yaşındaki Christian Emmanuel Sanon'un Moise'ye düzenlenen suikastte kilit role sahip olduğu iddiası ile gözaltına alındığını aktardı. Charles, Sanon'un siyasilere güvenlik hizmeti veren ve suikaste karışan şüphelileri işe alan firma ile bağlantısı olduğunu ve haziran ayı başında suikastçilerle birlikte Haiti'ye özel jetle geldiğinin tespit edildiğini ifade etti. Sanon'un Haiti Devlet Başkanı olmayı planladığını düşündüklerini belirten Charles, suikastçilerin ilk işinin Moise'yi korumak olduğunu, ardından gelen yeni emirle suikastçilere Mosie'yi tutuklamalarının söylendiğini açıkladı. Moise suikasti ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini ifade eden Charles, suikastle ilgili 26 Kolombiyalı'dan şüphelenildiğini ve söz konusu Kolombiyalılardan 18'i ile 3 Haitilinin gözaltına alındığını aktardı. Charles, şüphelilerden 5'inin hala serbest olduğunu ve en az 3'ünün öldürüldüğünü belirtti. "Onlar tehlikeli kişiler" ifadelerini kullanan Charles, "Komandodan bahsediyorum, uzman komando" dedi.

Charles, Sanon'un evinde yapılan aramada ise ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi (DEA) logolu bir şapka, 20 kutu mermi, silah parçaları, 4 otomobil ruhsatı da dahil olmak üzere birkaç eşya, Dominik Cumhuriyeti'ne kayıtlı araç plakaları, 2 araba ve kimliği belirsiz kişilerle yazışmalar bulunduğunu aktardı. Şüphelilerin Kolombiya'yı ne zaman terk ettiği ve biletlerin parasını kimin ödediği gibi ayrıntıların soruşturulduğunu aktaran Charles, Kolombiyalı yetkililerle birlikte çalışıldığını açıkladı.

SENATO BAŞKANI LAMBERT, GEÇİCİ DEVLET BAŞKANI OLMUŞTU

Senato Başkanı olarak görev yapan Joseph Lambert, 10 senatörden 8'inin imzasını alarak geçici devlet başkanı oldu. Moise'nin daha önce görevden aldığı geçici Başbakan Claude Joseph ise suikastın ardından "geçici devlet başkanı" olduğunu duyurmuştu. Joseph, Lambert'in Senato tarafından atanmasına yönelik, "Güç mücadelesiyle ilgilenmiyorum. Haiti'de insanların başkan olabilmesinin tek yolu var. Bu da seçimlerle olur" ifadelerini kullanmıştı.

HAİTİ YÖNETİMİ ABD'DEN ASKER TALEP ETMİŞTİ

Kargaşanın hakim olduğu ülkede, yönetimin ülkenin altyapı noktalarını korumak için ABD'den asker göndermesini istediği belirtilmişti. Konuyla ilgili ABD medyasına açıklama yapan Joseph, "Kesinlikle yardıma ihtiyacımız var ve uluslararası ortaklarımızdan yardım istedik. Ortaklarımızın durumu çözmede ulusal polise yardımcı olabileceğine inanıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

"FBI VE İÇ GÜVENLİK BAKANLIĞI YETKİLİLERİ HAİTİ'YE GİDECEK"

ABD'li yetkililer ise henüz Haiti'ye asker gönderme planlarının bulunmadığını aktarmıştı. Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki, üst düzey Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve İç Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin Haiti'deki durumu ve nasıl yardım edilebileceğini değerlendirmek için mümkün olan en kısa sürede ülkeye gönderileceğini belirtmişti. Psaki, "ABD, suikastın ardından Haiti halkını desteklemek için Haitili ve uluslararası ortaklarımızla ilgilenmeye ve yakın istişarelerde bulunmaya devam ediyor" demişti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı