Haiti Devlet Başkanı Moise'ye suikast
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Haiti Devlet Başkanı Moise'ye suikast

Haiti Devlet Başkanı Moise'ye suikast
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin sabahın erken saatlerinde özel rezidansında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin sabahın erken saatlerinde özel rezidansında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin başkent Port Au Prince'de bulunan özel rezidansında kimliği belirsiz silahlı kişilerin suikasta uğradığı açıklandı. Haiti Başbakan Claude Joseph, Moise'nin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hükümet tarafından saldırganlara ilişkin açıklama yapılmazken, saldırganların İspanyolca konuştuğu ifade edildi. Saldırıda Moise'nin eşinin de yaralandığı kaydedildi. - PORT AU PRINCE

Haiti Devlet Başkanı Moise'ye suikast
Haiti Devlet Başkanı Moise'ye suikast
Haiti Devlet Başkanı Moise'ye suikast

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise, kimliği belirsiz kişiler tarafından evinde uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirdi.
Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise, kimliği belirsiz kişiler tarafından evinde uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirdi.
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