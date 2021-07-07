Haiti Devlet Başkanı Moise evinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti (2)
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Haiti Devlet Başkanı Moise evinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti (2)

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Bir aracın görüntüsü Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin evinin çevresinden detaylar Güvenlik güçlerinin çalışmaları Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise, kimliği belirsiz kişiler tarafından evinde uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirdi.

Bir aracın görüntüsü

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin evinin çevresinden detaylar

Güvenlik güçlerinin çalışmaları Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise, kimliği belirsiz kişiler tarafından evinde uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirdi. First Leydi Martine Moise de saldırıda yaralandı.

Haiti Devlet Başkanı Moise evinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti (2)
Haiti Devlet Başkanı Moise evinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti (2)
Haiti Devlet Başkanı Moise evinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti (2)
Haiti Devlet Başkanı Moise evinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Son dakika haber | Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise evinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti
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