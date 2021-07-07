Haiti Devlet Başkanı Moise evinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti (2)
Bir aracın görüntüsü Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin evinin çevresinden detaylar Güvenlik güçlerinin çalışmaları Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise, kimliği belirsiz kişiler tarafından evinde uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirdi.
Bir aracın görüntüsü
Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin evinin çevresinden detaylar
Güvenlik güçlerinin çalışmaları Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise, kimliği belirsiz kişiler tarafından evinde uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirdi. First Leydi Martine Moise de saldırıda yaralandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı