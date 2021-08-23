Haiti depreminde ölenler 2207'e yükseldi
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Haiti depreminde ölenler 2207'e yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haiti Sivil Savunma Ajansı, 10 gün önceki depremde ölenlerin sayısının 2 bin 207'ye çıktığını, yaralı sayısının ise 12 bin 268 olduğunu açıkladı.

Haiti Sivil Savunma Ajansı, 10 gün önceki depremde ölenlerin sayısının 2 bin 207'ye çıktığını, yaralı sayısının ise 12 bin 268 olduğunu açıkladı.

100 binin üzerinde evin yıkıldığı veya hasar aldığı depremde, 300'den fazla kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Enkaz altında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Büyük yıkım ve sarsıntıya maruz kalan ülkenin yönetimi, uluslararası yardım çağrısında bulunmuş ve ülkede bir aylık olağanüstü hal ilan edilmişti.

(İHA)

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Haiti depreminde ölenler 2207'e yükseldi
Haiti depreminde ölenler 2207'e yükseldi
Haiti depreminde ölenler 2207'e yükseldi
Haiti depreminde ölenler 2207'e yükseldi
Haiti depreminde ölenler 2207'e yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberi... Haiti açıklarındaki depremde ölenlerin sayısı 2 bin 207'ye yükseldi
Son dakika haberi... Haiti açıklarındaki depremde ölenlerin sayısı 2 bin 207'ye yükseldi
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