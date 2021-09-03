Haiti depremin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor

Haiti, 14 Ağustos'ta meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından yaralarını Birleşmiş Milletler ve insani yardım kuruluşlarının yardımları ile sarmaya çalışıyor.

Haiti, 14 Ağustos'ta meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından yaralarını Birleşmiş Milletler ve insani yardım kuruluşlarının yardımları ile sarmaya çalışıyor.

Haiti'de 14 Ağustos'ta meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki deprem ülkede büyük yıkıma neden olmuştu. Depremin ardından yaralıların tedavinin yanı sıra korona virüs salgını ile de mücadelenin devam ettiği ülkede sağlık sistemi kırılgan durum aldı. Evlerin yıkılmasına, yolların şiddetli hasar gördüğü depremin ardından nüfusun yüzde 40'ı gıda güvensizliği ile karşı karşıya. 1.1.milyon kişinin acil yardım, 3.1 milyon kişinin de yardım ihtiyacı duyduğu ülkede 217 bin çocuk yetersiz beslenmeyle mücadele ediyor. En az 2 bin kişinin hayatını kaybettiği, 12 binden fazla kişinin de yaralandığı depremin ardından Haiti yaralarını sarmaya çalışıyor.

Birleşmiş Milletler ve insani yardım kuruluşları depremde yüzlerce evin yerle bir olduğu Haiti'ye insanı yardımlar ulaştırmaya devam ediyor. BM ve yardım kuruluşlarının 25 Ağustos'ta Haiti başlattıkları için yardım kampanyası kapsamında 187 milyon dolar toplandı. BM tarafından 650 bin kişinin insanı yardım ihtiyacı belirlenirken, bölgeye gönderilen insani yardım kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. - PORT AU PRINCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı