Haiti'de yüzlerce kişi Devlet Başkanı Moise'nin istifası talebiyle protesto düzenledi
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Haiti'de yüzlerce kişi Devlet Başkanı Moise'nin istifası talebiyle protesto düzenledi

21.01.2021 11:23 | Son Güncelleme: 21.01.2021 11:23
Haiti'de yüzlerce kişi Devlet Başkanı Moise'nin istifası talebiyle protesto düzenledi

Haiti'de, Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin görevden ayrılmasını isteyen yüzlerce kişi yürüyüş gerçekleştirdi.

Haiti'de, Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin görevden ayrılmasını isteyen yüzlerce kişi yürüyüş gerçekleştirdi.

Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de, Başkan Moise'nin istifası amacıyla düzenlenen gösteriye yüzlerce kişi katıldı.

Gösterilerde polisle karşı karşıya gelen protestoculardan bazılarının plastik mermiyle yaralandığı bildirildi.

Ekonomik krizdeki Haiti'de muhalefet liderleri, Moise'nin görevinden ayrılmasını talep ediyor.

Muhalefet koalisyonu Demokratik ve Popüler Birliğinin Sözcüsü Andre Michel, yaptığı açıklamada, Haiti'de önceliğin başka bir ekonomik, sosyal ve siyasi sisteme verilmesi gerektiğini söylemişti.

Michel, iktidarı bırakmak istemeyen Moise'nin şubatta görevinden ayrılması gerektiğini ifade etmişti.

Önde gelen insan hakları örgütünün hazırladığı raporda, ülkede 16-30 Eylül 2019'da hükümet karşıtı protestolarda 17 kişinin öldüğü, aralarında gazetecilerin de bulunduğu 187 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.

Haiti'de Ekim 2020'de hükümet karşıtı protestolarda polisin göstericilere müdahale etmesi sonucu çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Muhalefet taraftarları Haiti'de Kovid-19 salgınıyla derinleşen ekonomik krizi protesto etmeyi sürdüreceklerini açıklamıştı.

Muhalefet liderleri ve destekçileri, ülkede artan enflasyona, kamuda yolsuzluğa, gıda ürünleri dahil temel ihtiyaç maddelerine erişimde sıkıntılara ve başkentte birçok benzin istasyonunun kapanmasına neden olan akaryakıt sorununa tepki gösteriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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