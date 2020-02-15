Haiti'de yetimhanede çıkan yangında 15 çocuk öldü

15.02.2020 13:47 | Son Güncelleme: 15.02.2020 13:47

Haiti'de, başkent Port-au-Prince'in Kenscoff bölgesindeki bir yetimhanede çıkan yangında, aralarında bebek yaştakilerin de olduğu 15 çocuk yaşamını yitirdi.



Savcı Raymonde Jean Antoine, çocuklardan ikisinin yetimhanede, diğerlerinin tedavi için kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi. Savcı, yangında ölenlerin çoğunluğunun dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiğini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle