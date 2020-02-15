Haiti'de yetimhanede çıkan yangında 15 çocuk öldü
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Haiti'de yetimhanede çıkan yangında 15 çocuk öldü

Haiti'de, başkent Port-au-Prince'in Kenscoff bölgesindeki bir yetimhanede çıkan yangında, aralarında bebek yaştakilerin de olduğu 15 çocuk yaşamını yitirdi.

15.02.2020 13:47 | Son Güncelleme: 15.02.2020 13:47
Haiti'de yetimhanede çıkan yangında 15 çocuk öldü

'de, başkent Port-au-Prince'in Kenscoff bölgesindeki bir yetimhanede çıkan yangında, aralarında bebek yaştakilerin de olduğu 15 çocuk yaşamını yitirdi.


Savcı Raymonde Jean Antoine, çocuklardan ikisinin yetimhanede, diğerlerinin tedavi için kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi. Savcı, yangında ölenlerin çoğunluğunun dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiğini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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