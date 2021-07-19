Haiti'de yarın yeni hükümetin kurulması bekleniyor

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin öldürülmesinin ardından geçici olarak başbakanlık görevini üstlenen Claude Joseph'in istifa edeceği ve ülkede yarın yeni bir hükümetin kurulacağı ifade edildi.

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin öldürülmesinin ardından geçici olarak başbakanlık görevini üstlenen Claude Joseph'in istifa edeceği ve ülkede yarın yeni bir hükümetin kurulacağı ifade edildi.

Haiti'de Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin 7 Temmuz'da başkent Port Au Prince'de bulunan özel rezidansında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından ülkedeki mevcut siyasi krizin çözüme kavuşması bekleniyor. Ülkede geçici olarak başbakanlık görevini üstlenen Claude Joseph'in istifa edeceği ve yerine Moise'nin öldürülmeden birkaç gün önce başbakan olarak atadığı Ariel Henry'nin geçeceği aktarıldı. Henry'nin görevi devralmasının ardından ülkede yarın yeni bir hükümet kuracağı ifade edildi.

Hükümete yakın bir kaynak, yeni kurulacak olan hükümette devlet başkanı olmayacağını ve hükümetin "mümkün olan en kısa sürede" yeni seçimler düzenlemekle görevlendirileceğini belirtti. Yetkili, "Devlet başkanı olmayacak. Bu yeni hükümetin görevi, bir an önce genel seçimleri düzenlemek olacak" ifadelerini kullanarak, "Birkaç gündür Claude Joseph ve Ariel Henry, Henry'nin başbakan olduğu kapsayıcı bir hükümetin kurulmasına yol açacak bir dizi çalışma toplantısı düzenliyor" dedi.

Yetkili ayrıca, Joseph'in yarın kurulacak yeni hükümette dışişleri bakanı olarak eski görevine döneceğini aktardı.

Moise suikastının ardından Claude Joseph "sıkıyönetim" ilan etmiş ve bir güç mücadelesi başlatarak sorumluluğun kendisinde olduğunu belirtmişti. Ardından Senato Başkanı olarak görev yapan Joseph Lambert, 10 Temmuz'da 10 senatörden 8'inin imzasını alarak geçici devlet başkanı olmuştu. - PORT AU PRINCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı