Haiti'de suikasta uğrayan Devlet Başkanı Moise'nin koruma amiri gözaltına alındı
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Haiti'de suikasta uğrayan Devlet Başkanı Moise'nin koruma amiri gözaltına alındı

Haiti'de suikasta uğrayan Devlet Başkanı Moise'nin koruma amiri gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Nuri Aydın - Haberler | Güncel

Haiti'de suikast sonucu hayatını kaybeden Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin koruma amiri, devam eden soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Haiti'de suikast sonucu hayatını kaybeden Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin koruma amiri, devam eden soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Bölge basınındaki habere göre, Haiti'de polis, Moise'nin güvenlik ekibi amiri Jean Laguel Civil'i suikasta ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına aldı.

Civil'in, Moise'nin konutuna herhangi bir çatışma yaşanmadan girilerek öldürülmesinde sorumluluğu olduğundan şüpheleniliyor.

Öte yandan, koruma amiri Civil'in ardından, Moise tarafından görevine son verilen yüksek mahkeme üyesi Wendelle Coq Thelot hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

Suikasta ilişkin sır perdesi henüz aralanmazken, Başbakan Ariel Henry suçluların hesap vereceğini söyledi.

Moise suikastı

Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Moise, 7 Temmuz'da silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmiş, eşi Martine Moise yaralanmıştı.

Durumu kritik olan Moise, ambulans uçakla ABD'nin Miami kentindeki Baptist Hastanesi'ne götürülmüştü.

Moise'nin evinde uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirmesinin ardından geçici Başbakan Claude Joseph, ülkede "acil durum" ilan etmişti.

Ulusal Polis Müdürü Leon Charles, suikastın 26 Kolombiyalı ve 2 Haiti asıllı ABD vatandaşının içinde olduğu komando birliğince düzenlendiğini söylemişti.

Moise'yi öldüren paralı askerlerin, "DEA (ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi) operasyonu" şeklinde bağırdığının ortaya çıkmasının ardından Haiti kamuoyunun suikastta ABD'nin parmağı olduğu yönündeki şüpheleri artmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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