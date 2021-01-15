Haiti'de muhalefet, Devlet Başkanı Moise'in şubatta görevini bırakmasını istiyor
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Haiti'de muhalefet, Devlet Başkanı Moise'in şubatta görevini bırakmasını istiyor

15.01.2021 11:13 | Son Güncelleme: 15.01.2021 11:13
Haiti'de muhalefet, Devlet Başkanı Moise'in şubatta görevini bırakmasını istiyor

Haiti'de muhalefet liderleri, Devlet Başkanı Jovenel Moise'in şubatta görevinden ayrılmasını talep ediyor.

Haiti'de muhalefet liderleri, Devlet Başkanı Jovenel Moise'in şubatta görevinden ayrılmasını talep ediyor.

Muhalefet koalisyonu Demokratik ve Popüler Birliğinin Sözcüsü Andre Michel, yaptığı açıklamada, Haiti'de önceliğin şu anda başka bir ekonomik, sosyal ve siyasi sisteme verilmesi gerektiğini söyledi.

Michel, iktidara tutunup kalan Moise'in, şubatta görevinden ayrılması gerektiğini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Claude Joseph, Moise'in şubatta görevi bırakması çağrılarını reddederek, "Haiti, diğer bir geçişi kaldıramaz. Demokrasinin olması gerektiği gibi işlemesine izin vermeliyiz." ifadesini kullandı.

Joseph, Moise'in diyaloğa açık ve ülkedeki siyasi çıkmazın çözülmesi için muhalefet liderleriyle görüşmeye hazır olduğunu belirtti.

Bu arada, Moise'in görevini bırakmasını talep eden muhalefet liderleri, ülkede yeni protestolara hazırlanıyor.

Ekonomiyi 2019'da durma noktasına getiren, okulların kapanmasına yol açan protestoların haftalarca sürdüğü Haiti'de, Moise, anayasal şekilde seçilerek göreve geldiğini ve görevini ancak seçimle bırakacağını söylemişti.

Haiti'nin önde gelen insan hakları örgütünün hazırladığı raporda, ülkede 16-30 Eylül 2019'da hükümet karşıtı protestolarda 17 kişinin öldüğü, aralarında gazetecilerin de bulunduğu 187 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.

Haiti'de ekim ayında hükümet karşıtı protestolarda polisin göstericilere müdahale etmesi sonucu çok sayıda kişi yaralanmıştı. Ekim başındaki gösterilerde ise bir kişi yaşamını yitirmişti.

Protestocular, Haiti'de Kovid-19 salgınıyla derinleşen ekonomik krizi protesto etmeyi sürdüreceklerini açıklamıştı.

Muhalefet liderleri ve destekçileri, ülkede artan enflasyona, kamuda yolsuzluğa, gıda malzemeleri gibi temel ihtiyaç maddelerinin azalmasına ve başkentte birçok benzin istasyonunun kapanmasına neden olan akaryakıt sıkıntısına tepki gösteriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

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