Haiti'de katliam gibi kaza: 21 ölü, 30 yaralı

Haiti'de bir minibüs ile otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 21 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.

Haiti'de bir minibüs ile otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 21 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.

Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'in yaklaşık 50 kilometre kuzeybatısında bir minibüs, otobüs ile çarpıştı. Yerel yetkililer, feci kazada 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin de yaralandığını bildirdi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, yerel basın, minibüsün bir aracı sollamaya çalıştığı sırada karşı yönden gelen otobüsle kafa kafaya çarpıştığını belirtti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - PORT AU PRINCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı