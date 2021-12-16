Haiti'de kaçırılan misyonerlerin tamamı serbest bırakıldı

Haiti'de bir çete tarafından 16 Ekim'de kaçırılan ve kişi başına 1 milyon dolar fidye istenen misyonerlerden tamamının serbest bırakıldığı bildirildi.

Haiti İnsan Hakları Araştırmaları Analizi Merkezinden (CARDH) yapılan açıklamada, çetenin elinde bulunan diğer 12 rehinenin özgürlüğüne kavuştuğu kaydedildi.

CARDH Direktörü Gedeon Jean, EFE haber ajansına konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Evet, bilgileri teyit ettim. Bu sabah serbest bırakıldılar." ifadesini kullandı.

Öte yandan, misyonerlerin bırakılmasıyla ilgili Ohio merkezli "Christian Aid Ministries" adlı kuruluştan şu ana kadar herhangi bir doğrulama yapılmadı.

Haiti'de kaçırılan 17 misyonerden ikisi 22 Kasım'da, 3'ü ise 6 Aralık'ta serbest bırakılmıştı.

Haiti'de, ABD merkezli bir misyoner grubunun 17 üyesi bir çete tarafından 16 Ekim'de kaçırılmış ve kişi başına 1 milyon dolar fidye istenmişti.

"400 Mawozo" adlı çete kaçırmıştı

Misyonerlerin, Haiti'de bir yetimhane inşa ettikten sonra ABD'ye dönerken "400 Mawozo" adıyla bilinen çete tarafından kaçırıldığı bildirilmişti.

Son dönemde Haiti'de çetelerin adam kaçırma hadiselerinde ciddi artış yaşandığı, birkaç yüz dolardan 1 milyon dolara kadar değişen fidyeler talep ettiği biliniyor.

Haiti'deki Birleşmiş Milletler Entegre Ofisince geçen ay yayımlanan rapora göre, 2021'in ilk 8 ayında Haiti Ulusal Polisine en az 328 kaçırma olayı bildirildi. Bu rakam 2020 yılında 234'tü.

AA / Sinan Doğan - Son Dakika Haberleri

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