Haiti'de kaçırılan misyonerden 3'ü daha serbest bırakıldı

Haiti'de bir çete tarafından 16 Ekim'de kaçırılan ve kişi başına 1 milyon Dolar fidye istenen misyonerlerden 3'ü daha serbest bırakıldı.

Ohio merkezli "Christian Aid Ministries" adlı kuruluştan yapılan açıklamada, özgürlüğüne kavuşan 3 rehinenin durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Açıklamada, rehinelerin emniyette olduğu, sağlıklarının ve morallerinin iyi olduğu vurgulandı.

Misyonerlerden 12 kişinin daha çetenin elinde tutsak olduğu belirtilen açıklamada, "Dün gece üç rehinenin serbest bırakılmasından ötürü Tanrı'ya minnettarız.* ifadeleri kullanıldı.

Haiti'de, ABD merkezli bir misyoner grubunun 17 üyesi, bir çete tarafından 16 Ekim'de kaçırılmış ve kişi başına 1 milyon dolar fidye istenmişti.

22 Kasım'da 2 rehinenin serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

"400 Mawozo" adlı çete kaçırmıştı

Misyonerlerin, Haiti'de bir yetimhane inşa ettikten sonra ABD'ye dönerken "400 Mawozo" adıyla bilinen çete tarafından kaçırıldığı bildirilmişti.

Son dönemde Haiti'de çetelerin adam kaçırma hadiselerinde ciddi artış yaşandığı, birkaç yüz dolardan 1 milyon dolara kadar değişen fidyeler talep ettiği biliniyor.

Haiti'deki Birleşmiş Milletler Entegre Ofisince geçen ay yayımlanan rapora göre, 2021'in ilk 8 ayında Haiti Ulusal Polisine en az 328 kaçırma olayı bildirildi. Bu rakam, 2020 yılında 234'tü.

Bir başka kuruluş CARDH'ye göre, yıl başından bu yana ülkede 29'u yabancı uyruklu 628 kişinin çetelerce kaçırıldı.

AA / Sinan Doğan - Son Dakika Haberleri

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