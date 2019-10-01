Haiti'de hükümet karşıtı eylemler sürüyor

01.10.2019 00:00

Karayip ülkesi Haiti'de Devlet Başkanı Jovenel Moise liderliğindeki hükümete karşı haziran başından bu yana süren protesto eylemleri, binlerce kişinin katılımıyla bugün de devam etti.

Başkent Port-au-Prince'de, Devlet Başkanı Moise'nin istifası talebiyle sokaklara çıkan göstericilerden bazıları lastikleri ateşe verdi, bazıları ise çeşitli barikatlar kurarak yolları kapattı.

Binlerce kişinin katıldığı gösterilerde, Moise karşıtı sloganlar atıldı.

Port-au-Prince'de de bugün, okullar ve iş yerleri kapalı kaldı.

Polisin, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandığı bildirildi.

Yerel bir radyo muhabirinin, protestolar sırasında haber yaptığı esnada, polisin uzaktan kalabalığa açtığı ateş nedeniyle elinden yaralandığı aktarıldı.

Muhalefet liderleri ve destekçileri, ülkede artan enflasyona, kamuda yolsuzluk ve başkentte birçok benzin istasyonunun kapanmasına neden olan benzin arzındaki düşüşe öfkelendiklerini dile getirdi.

Protestocular, önceki hükümetteki üst düzey yetkililerin, Venezuela destekli bir petrol yardım programından elde edilen gelirlerde yolsuzluk yaptığı yönündeki iddialarla ilgili daha derinlemesine bir soruşturma yapılmasını da talep ediyor.

Muhalif liderler, dün, destekçilerine gösteri düzenlemeleri, yolları kapatmaya başlamaları ve saklandığını iddia ettikleri Moise'yi bulmalarına yardımcı olmaları çağrısı yapmıştı.

Cuma günkü protestolarda kamu binaları ve iş yerleri tahrip edilmişti

Port-au-Prince'deki gecekondu mahallesi Cite Soleil'de cuma günü yüzlerce gösterici, polis özel harekat birimine ait karakolu baskı düzenleyip, eşyalara ve mühimmata zarar vermişti.



Göstericiler, Cite Soleil'de ABD'li şirketlere ait bir araç kiralama ve kargo şubesini de kundaklamıştı.



Öte yandan Port-au-Prince'in güneyindeki sahil şehri Jacmel'deki göstericilerin, mahkeme binasını ateşe verdiği bildirilmişti.

Moise, 25 Eylül'de yüksek enflasyon, işsizlik ve yolsuzluk iddialarına tepki gösteren halkın protestolarına sahne olan ülkede huzursuzluğa son verilmesi için "birlik" çağrısında bulunmuştu.

Televizyondan yayımlanan konuşmasında Moise, muhaliflerden, yönetiminin Haiti'nin karşı karşıya kaldığı sorunları çözmesine yardımcı olmasını istemişti.

Moise'ye karşı protestolar



Haiti'de, 7 Şubat'ta başkent Port-au-Prince ve diğer şehirlerde binlerce kişi, Venezuela hükümetinin 2005'te başlattığı petrol yardım programı "Petrocaribe" fonlarıyla ilgili yolsuzluk iddialarına tepki olarak protesto gösterilerine başlamıştı.



Yüksek enflasyon, işsizlik, yoksulluk ve yolsuzluğa tepki olarak başlayan hükümet karşıtı protestolara, başta başkent Port-au-Prince'de olmak üzere yüz binlerce kişi katılmıştı.



"ABD yanlısı olmakla" suçlanan Devlet Başkanı Moise'ye tepki gösteren eylemciler, gösterilerde ABD bayraklarını ateşe vermişti.



Ülke medyasına yansıyan resmi olmayan bilgilerde, gösterilerde şubat sonu itibarıyla en az 9 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin ise yaralandığı kaydedilmişti.



Moise'nin istifası talebiyle başkent Port-au-Prince'de haziranda düzenlenen protestolarda, kim tarafından açıldığı belli olmayan ateşte, 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin yaralandığı belirtilmişti.



Nüfusun yüzde 60'ının yoksulluk sınırının altında yaşadığı Haiti'de, geçen yıl düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde 8 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA